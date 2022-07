»Komaj čakam, da preverim, kakšne so noge,« je pred začetkom 16. etape dejal slovenski kolesar Tadej Pogačar. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji je za odločilni teden napovedal napade ob vsaki priložnosti. Obljubo je držal, a na najlažji od treh zahtevnih etap v Pirenejih mu ni uspelo odščipniti nobene sekunde Jonasu Vingegaardu. Danec je znova dokazal, da je v odlični formi, in je brez večjih težav obdržal prednost dveh minut in 22 sekund pred slovenskim asom v skupnem seštevku dirke.

Bolezen in strgana veriga

Že uvod v 178-kilometrsko etapo s štirimi kategoriziranimi vzponi se za ekipo UAE ni začel po željah. Tadej Pogačar je ostal še brez obolelega Marca Solerja. Ta se je sicer še podal na start etape, a mu te ni uspelo zaključiti pred časovno zaporo in Španec je moral odstopiti od dirke. Kljub slabemu začetku dneva prvega kolesarja sveta dobra volja ni zapustila. Ne glede na hudo vročino se je večkrat nasmejal za kamero, na predzadnjem vzponu dneva in prvem prve kategorije na Port de Lers pa je sprožil več napadov. Za trenutek je celo presenetil Vingegaarda in si privozil nekaj prednosti, a je žilavemu Dancu uspelo ujeti priključek. Poskušal je tudi z napadom na spustu, a še ni tvegal čisto vsega. »Tadej Pogačar ima proste roke. Naša taktika je, da z napadi poskuša, ko se dobro počuti. Sam sem sicer pričakoval, da bo napadel na zadnjem klancu, a tudi ti poskusi so bili dobri,« je dirkanje svojega varovanca komentiral športni direktor ekipe Andrej Hauptman.

Zadnji vzpon dneva, ki se je zaključil 20 kilometrov pred ciljem, je bil še veliko težji. Cesta se je na vrhu prelaza Mur de Peguere postavila pokonci tudi z 18 odstotki, a Pogačarju je tam zmanjkalo moči za vnovičen napad. Ravno ko sta s pomočnikom Rafalom Majko pripravljala teren, se je Poljaku strgala veriga. Pogačar je v tistem trenutku ostal brez pomočnika, izjemni Poljak pa je utrpel tudi boleč udarec v koleno. Pri UAE lahko le upajo, da 32-letnik ni skupil hujše poškodbe. »To res ni bil naš dan. Najprej smo ostali brez Marca Solerja, nato se je Majki v ključnem trenutku strgala veriga. Poskušal sem, a mislim, da bo zame bolje jutri in pojutrišnjem,« je danes po koncu etape povedal Pogi.

Kanadčan zmagal s pomočjo preminulega brata

Etapa s ciljem v kraju Foix je pripadla ubežnikom. Do velike zmage je prišel član ekipe Israel Premier Tech, ki vse od izjemne vožnje legendarnega Chrisa Frooma na Alpe d'Huez naravnost blesti. Kanadčan Hugo Houle je še eden izmed številnih športnikov, ki potrjujejo znani pregovor, da se trdo delo vedno poplača.

31-letnik je v svoji karieri slavil dve profesionalni zmagi, ko se je dvakrat okitil z naslovom državnega prvaka v kronometru. Na svojem sedmem Grand touru je prišel do daleč največjega uspeha v karieri, ko je z napadom pred začetkom vzpona na Mur de Peguere strl vse tekmece v begu. Izkoristil je tudi številčno premoč ekipe, saj je bil v vodilni skupini še njegov rojak Michael Woods. Ob uspehu kariere ni skrival čustev. Zmago je posvetil svojemu pokojnemu bratu, nekdanjemu kolesarju, ki je umrl, ko ga je leta 2012 med tekom zbil pijani voznik. »Morda zveni neverjetno, ampak vem, da mi je danes brat pomagal,« je dejal Hugo Houle na robu solz in ob tem priznal, da je ekipa računala na zmago Woodsa.

Ob zaključku etape sta ponovno opozorilo, kako hitro se stvari v kolesarstvu lahko obrnejo, dobila tudi Pogačar in Vingegaard. V boju za etapno zmago je na zadnjem spustu pretiraval Američan Matteo Jorgenson, na spolzki cesti zdrsnil in padel ter izgubil vse možnosti, da bi ukanil Kanadčana.

Danes kolesarje na Touru čaka kratka, a izjemno eksplozivna etapa. Na 130 kilometrov dolgi progi bodo na sporedu štirje vzponi in trije zahtevni spusti. Ker je 23-letnik iz Klanca pri Komendi že nakazal, da napade načrtuje tudi pri spustu, je danes dobil lepo opozorilo, da s tem vseeno ne gre pretiravati. Ali pa morda. Slovenski as slovi za boljšega kolesarja pri vožnji navzdol od Danca in morda lahko z agresivno vožnjo na spustu moža v rumenem privede do morebitne večje napake, ki se lahko pripeti zelo hitro. Ceste v Pirenejih namreč niso v najboljšem stanju. x

*** Morda zveni neverjetno, ampak vem, da mi je danes brat pomagal. Hugo Houle, zmagovalec 16. etape