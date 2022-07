Vzhod je bolj namočen kot zahod

Kar zadeva podzemne vode, je po podatkih Agencije RS za okolje izrazita suša že na Obali, na bovškem, goriškem in gorenjskem koncu ter v ljubljanski in dolenjski regiji. V treh regijah – gorenjski, notranjski in goriški – je od prejšnjega tedna tudi izjemna kmetijska suša.