S prvo nalogo na mednarodni fronti so uspešno opravili, zdaj pa nogometaše Maribora čaka izziv, ki jih lahko konkretno približa skupinskemu delu enega od evropskih tekmovanj. Na poti do tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, s katerim bi si po lani spremenjenem sistemu Uefinih tekmovanj že zagotovili jesen vsaj v konferenčni ligi, bo stal Šerif iz Tiraspola. Moldavske prvake bodo nocoj ob 20.15 gostili v Ljudskem vrtu, povratna tekma pa bo prihodnji torek v Kišinjevu. »Nasprotnik ima na novo sestavljeno ekipo, devet igralcev, ki začenja tekme, se jim je pridružilo v tem prestopnem roku. Definitivno je nasprotnik zelo kakovosten, a mi smo se dobro pripravili. Najpomembnejše je, da ne odstopamo od našega načina igre in našega razmišljanja,« pred prvo tekmo drugega predkroga lige prvakov poudarja trener vijoličastih Radovan Karanović.

Radomelj ni treba omenjati

Če je popotnica iz Evrope dobra, je tista iz slovenske lige precej bolj klavrna. Z desetimi rezervisti v enajsterici je Maribor doživel visok poraz proti Radomljam. »Nima nobenega pomena,« Karanović verjame, da se sobotna klofuta nocoj ne bo poznala. »Ta tekma je za nami. V nobenem primeru je sploh ni treba omenjati. Naše misli so usmerjene proti Šerifu, naša naloga je, da te stvari popravimo.«

Se bo pa moral navaditi na življenje brez Antoineja Makoumbouja, novopečenega člana italijanskega Cagliarija. »Normalno, to je hendikep. V kratkem obdobju smo nadomestili igralce, ki so odšli poleti. Edino, kar bi kot trener rad videl, je malo več razumevanja pri nekaterih naših navijačih. Vsega ne moreš narediti čez noč. Nadomestiti igralca, kot je Makoumbou, ni enostavno. Več razumevanja prinese tudi boljšo energijo, več vetra v hrbet. Prepričan sem, da lahko ekipa s skupnimi močmi nadomesti takega igralca,« je povedal Karanović, ki pa ni želel razkriti, kdo bo zasedel igralno mesto reprezentanta Konga. Prva (in najbrž edina) kandidata za partnerja Janu Repasu v osrčju zvezne vrste sta Aleks Pihler in Aljaž Antolin.

Klic nekdanjemu trenerju

Nekaj informacij o prevetrenemu nasprotniku so v Ljudskem vrtu dobili tudi iz prve roke. Trener vratarjev Mitja Pirih je poklical Sergeja Jakirovića, nekdanjega stratega Maribora, ki se je moldavskim prvakom v prvem krogu zoperstavil z Zrinjskim iz Mostarja. »Informacije krožijo v obe smeri. Kot smo se znašli mi, so se najbrž tudi oni, saj sta oba trenerja iz naših prostorov. Ne vem, če je to prednost, a vsaka informacija pride prav, je koristna,« o izmenjavi pravi aktualni poveljnik vijoličaste slačilnice.

Čeprav sta tekmi proti Zrinjskemu edini uradni, ki jih je klub iz Tiraspola odigral v tej sezoni, v taboru slovenskih prvakov ne računajo na neuigranost nasprotnika. »Šerif je favorit, a imamo izhodiščni položaj. Maksimalno disciplinirani in osredotočeni moramo biti. Tudi oni imajo slabosti, ki jih bomo skušali izkoristiti. Sem optimističen, lahko se zgodijo dobre stvari,« je napovedal Karanović, ki predvideva, da se prvaki Moldavije ne bodo zaleteli. »Tudi z njihove strani pričakujem disciplinirano igro. Za nas pride v poštev vse razen poraza. Čakata nas dve tekmi, tudi zaradi tega, ker gol v gosteh ne šteje, so možnosti odprte.«

S podporo gol postane večji

Da je že remi iz Ljudskega vrta lahko dobra popotnica, se je njegovo moštvo prepričalo v prvem krogu. »Druga tekma proti Šahtjorju je prava pot, kako moramo igrati. Na evropskih tekmah moramo biti kompaktni ter iskati priložnosti iz protinapadov in pol protinapadov. V Turčiji nam je to prineslo rezultat,« se je spomnil Roko Baturina, strelec dveh golov za zmago v Adapazariju, kamor je Šahtjor zaradi kazni Uefe preselil tekmo iz Soligorska. Napadalec, ki ga je na Štajersko posodil madžarski Ferencvaroš, se je v Turčiji odkupil za zapravljene priložnosti na prvi uradni tekmi sezone. »Cel klub je za nami, vsi v strokovnem štabu. Tako je veliko lažje igrati, pritisk je manjši, priložnosti prihajajo same od sebe. Ko je takšna situacija, gol ni širok sedem metrov ampak deset,« je slikovito opisal Dalmatinec.

Njegov oče Mate je na prelomu tisočletja večkrat igral proti Stjepanu Tomasu, z zdajšnjim trenerjem Šerifa sta se soočila tudi na hrvaških derbijih med Hajdukom in Dinamom, a Baturina srečanju z rojakom ne pripisuje posebnega pomena. »Z očetom se nisva pogovarjala o tem. Ko je trener Hrvat, pozna mentaliteto balkanskih igralcev. To je lahko manjša prednost, a vse ostalo se bo odločilo na terenu. Trener lahko pripravi ekipo, a tekma lahko gre v sto meri.« Ognjeni krst pod Kalvarijo je že doživel, zdaj čaka še na prvi gol. Vsaj v vijoličastem dresu. Kot član Brava je v Ljudskem vrtu zadel na tisti znameniti tekmi marca 2020, ki je sprožila odhoda takratnega trenerja Maribora Darka Milaniča in športnega direktorja Zlatka Zahoviča. »Čuti se energija, ljudje so blizu terenu, čuti se impulz. Žal mi je, da mi ni uspelo zadeti v Ljudskem vrtu, a verjamem, da se bo to spremenilo in bomo skupaj proslavljali,« pa navijačem dobri dve leti kasneje obljublja 22-letni napadalec.