Spremembe na bolje v spodnji Šiški

Ljubljanska občina bo preuredila okolico nove stanovanjske soseske Bellevue Living v spodnji Šiški. Največ bo sprememb na vogalu Celovške ceste in Frankopanske ulice, kjer bodo manjši trg, zelenice in nova drevesa, povsem prenovljena pa bo Žibertova ulica. Izboljšali se bodo tudi pogoji za kolesarje in pešce.