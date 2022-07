Ocenjena skupna vrednost naročila brez DDV znaša 12,4 milijona evrov, in sicer prvega sklopa 4,2 milijona evrov in drugega sklopa 8,2 milijona evrov.

V razpisu so določeni kakovostni parametri, s katerimi želi zavod zagotoviti ustrezno kakovost pšenice. Ponujena količina v prvem sklopu ne sme biti manjša od 100 ton, v drugem pa ne sme biti manjša od 500 ton.

Trajanje prvega sklopa naročila so postavili pri treh mesecih, drugega pa pri 15 mesecih z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. Prispele ponudbe bodo odpirali 16. avgusta.

Kot še izhaja iz objave javnega naročila, bo zavod oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Zavod bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil na podlagi najnižje ponudbene cene na tono v evrih brez DDV za posamezen sklop.

Če najugodnejša ponudba ne bo zagotavljala celotne razpisane količine blaga, bo zavod izbral naslednje najugodnejše ponudbe na način, da bodo skupaj zagotavljale čim večjo možno količino, vendar ne več od razpisane. Če bodo ponujene cene enake, bo izbral kot najugodnejše vse ponudbe z enakimi cenami. Če bodo presegle razpisno količino, bo naročilo oddal ponudnikom v proporcionalnih deležih glede na ponujeno količino. Pri tem si zavod pridržuje pravico, da določenemu ponudniku ne dodeli celotne ponujene količine.

Kot so sporočili iz zavoda, lahko ponudnik poda ponudbo za oba sklopa ali za vsak posamezen sklop. Ponudnik lahko ponudi nižjo količino blaga, za posamezni sklop od definirane količine posameznega sklopa, vendar pa le eno ponudbo za posamezni sklop.

Vlada je v začetku julija odločila, da bo država prek zavoda za blagovne rezerve odkupila vso pšenico, pridelano v Sloveniji. S tem želi kmetom zagotoviti »jasnega enega kupca in stabilno ceno«, je takrat sporočil premier Robert Golob.

Zavod za blagovne rezerve je po prejemu vladnega sklepa izvedel predpisane postopke in na portal javnih naročil vsebino razpisa poslal v objavo v petek zjutraj. V skladu z rednimi postopki objave razpisa in ker gre tudi za evropsko javno naročilo, je upravitelj portala posredoval objavo prav tako v potrditev in objavo v Uradni list EU, kar se je zgodilo danes, so pojasnili v zavodu za blagovne rezerve.

Vmes so stanovske organizacije opozarjale, da je žetev pšenice že v polnem teku ter izražale razočaranje, da bo merilo za odkup najnižja cena. Kmetijska ministrica Irena Šinko je odvrnila, da nikogar ne silijo v prodajo pšenice državi. Povedala je, da želi država ob ruskem napadu na Ukrajino, ki vpliva na izvoz pšenice, zagotoviti zadostne količine pšenice, poskrbeti za samooskrbo, brzdati draginjo in pomagati kmetom.