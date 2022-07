Leto dni je, kar so v koseški župniji zgradili novo župnišče, okoli pa uredili velik vrt, ki že daje prve sadove. Z rožami, med njimi so hermelike, rmani in druge vrste, okrašujejo cerkev, okoli njih pa se razrašča tudi že pravi sadovnjak. Zorijo ringloji, hruške, jabolka in grozdje, dobro pa se razvijata tudi figa in kaki. Pravo presenečenje na vrtu so rastoče lubenice, ki sredi Kosez, kot kaže, odlično uspevajo. Pod kozolcem, ki so ga obnovili, imajo še čebelnjake in so letos tako iztočili že več kot 100 kilogramov medu, pripoveduje Dolinšek.

Od spomladi pa je v na vrtu koseške župnije še ena novost – rastlinjak, v obliki lesene kupole, ki so ga naročili pri kranjskem izdelovalcu Boštjanu Kosu. »Ko smo zgradili novo župnišče in uredili vrt, smo želeli v njem postaviti tudi rastlinjak. Dolgo smo iskali pravega za to okolje,« v rastlinjaku, v katerem na šestih metrih premera najrazličnejša zelenjava in dišavnice kar buhtijo, pripoveduje župnik Igor Dolinšek. Kot še priznava sogovornik, se takšnega vrtnarskega uspeha niso nadejali. »Nismo si mislili, da bo vse tako rastlo. Presenečeni in veseli smo, da se nam tako godi, poglejte, v kakšne višave gredo kumare.« Kar pa ne velja samo za kumare, temveč lepo uspevajo tudi jajčevci, paradižniki, por, rabarbara, ohrovt, korenje, peteršilj, zelena, čebula, brokoli, česen, feferoni in rdeča pesa, ki je že v kozarcih, druga zelenjava ter številne dišavnice, med njimi recimo bazilika, timijan in drugo.

Vrtnarjenje je skupno veselje

»Vrt nam je v veliko veselje, za zelenjavo največ skrbita duhovni pomočnik Štefan in župnijska sodelavka Mojca, sam pa sodelujem toliko, kot mi dopuščajo druge obveznosti. Ker pridelamo več, kot potrebujemo, višek razdelimo med župljani in vsi smo zadovoljni. Vrt je naše skupno veselje, ne samo za nas v župnišču, temveč tudi za ljudi, ki to spremljajo in v sosedstvu z nami živijo,« pravi koseški župnik. Sicer imajo z vrtnarjenjem, kot še dodaja Dolinšek, vsi trije že od doma nekaj predhodnih izkušenj, poleg tega se skupaj še sproti učijo. »V rastlinjak smo proti škodljivcem in za privabljanje opraševalcev posadili cvetlice. Na začetku smo se spraševali, kdo bo zelenjavo v rastlinjaku opraševal, a zdaj v njem vidimo recimo čmrlje, ki so vsaj za paradižnik najboljši opraševalci.« In tako, kot malo v šali in malo zares pravi duhovni pomočnik Štefan, župnijskega paradižnika ne odtrgajo, dokler nima vsaj kilograma, kar pa sodeč po velikih plodovih niti ni težko.

Kupola, ki buri radovednost

Kot še pripoveduje župnik Dolinšek, koseški rastlinjak, odkar so ga postavili, zbuja veliko radovednost. »Ogromno ljudi, ko vidijo kupolo rastlinjaka, sprašuje, kaj je to. Na začetku sem jim v šali odgovoril, da je savna.« Prav tako so se na začetku, ko v rastlinjaku še ni bilo tako bujnega zelenja in so zvečer iz njega sevale dekorativne luči, ki so spreminjale barve, spraševali, kaj se v njem dogaja. Sklepali so, da je morda namenjen gala večerjam. In ko se je razvedelo, da gre v bistvu za rastlinjak, so se začela vrstili vprašanja, zakaj so line zaprte s plastiko in ne s steklom. »Steklo krepi sončne žarke in ne bi vse tako lepo uspevalo, ampak bi bilo zažgano,« odgovarja župnik Dolinšek. In ko se razgleduje po župnijskem vrtu, še pove, kakšno srečo so imeli, ko jim je prijateljica povedala, da zemljišče, ki je mejilo na staro župnišče, prodajajo na dražbi. »Kdaj se zgodi, da prodajajo sosednje zemljišče? Enkrat na petsto let ali pa nikoli. Zato smo pograbili priložnost in župniji predlagali, da bi zemljo kupili.« Na tej je tako nastalo novo župnišče in vrt z rastlinjakom, v bodoče pa načrtujejo še ureditev otroškega igrišča. »Obnovili smo tudi propadajoče kozolce, krajanom smo dali obvezo, da bomo uredili neko obliko parka, kjer se lahko ljudje ustavijo, posedijo in se dobro počutijo,« zaključuje župnik Dolinšek.