Muska je odstopil od 44 milijard dolarjev vrednega prevzema Twitterja. Pri Twitterju so v ponedeljek v sodnih dokumentih zapisali, da Musk z vsakim dnem škoduje interesom podjetja. Obtožili so ga, da je uporabil taktike »za zapletanje in zamegljevanje« postopka, ter da je »povečal« povzročeno škodo z uporabo samega družbenega omrežja za napad na podjetje.

Musk se je prek svojih odvetnikov uradno odzval na Twitterjevo zahtevo po »skrajšanem« postopku, ki naj bi bil zaključen septembra, in dejal, da ni razloga za »hitenje.« Milijarder je želel, da se sojenje začne šele 13. februarja, in pravi, da financiranje, ki ga ima za operacijo, velja do aprila 2023.

Večina analitikov na Wall Streetu in pravni strokovnjaki so mnenja, da je Twitter »po večmesečnem fiasku in nočni mori« glede tega spora ob začetku sodne obravnave v prednosti.

Aprila sta se Musk in Twitter strinjala, da bo podjetnik odkupil večinski delež delnic po ceni 52,20 dolarja za delnico, kar je bilo nad tržno vrednostjo. Še isti mesec sta sklenila pogodbo, v kateri sta se tudi zavezala, da bo stran, ki bo kriva za odpoved prevzema, drugi strani plačala milijardo dolarjev.

Da prevzema ne bo, so Muskovi odvetniki Twitter obvestili 8. julija. Odstop od pogodbe so pojasnili z dejstvom, da Musk ni dobil vseh zahtevanih informacij o družbenem mediju, na čelu s številom lažnih računov oziroma botov, ter o določenih kadrovskih menjavah.

Po odpovedi prevzema so se delnice Twitterja močno pocenile, a so od takrat že nekoliko okrevale.

Twitter je nato 12. julija na sodišču v zvezni državi Delaware vložil tožbo proti Musku, s katero ga želi prisiliti, da dokonča 44 milijard dolarjev vreden posel.