Tega dejstva o Vladimirju Putinu ne morejo in ne smejo ignorirati tisti, ki, tudi če z najboljšimi nameni, v njem vidijo nekakšnega novodobnega Brežnjeva, zadrtega sovjetskega ali ruskega vožda, ki navkljub vsemu svojemu renčanju in lomastenju ohranja minimum racionalnosti in pripravljenost na razumna pogajanja. Putin ni Brežnjev. Konflikt in vojna sta temelj njegove oblastne paradigme. To ne pomeni, da se z njim ne bi smeli pogajati. Nasprotno, treba je podpreti vse napore, ki bi čim prej končali to nesmiselno prelivanje krvi. A trajnega miru ne bo, če bomo v pogajanja vstopali s koncesijami na tuj račun, ki nagrajujejo in podžigajo agresijo, in naivnim hlastanjem po razumnosti in zmernosti, ki ju Putin ne premore in odkrito prezira. Večer