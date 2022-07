To, da je prejšnja vlada sprejemala ukrepe, ki nakazujejo ne le na neznanje, temveč na človekovo prvo (sicer ne zapisano v ustavo) pravico do neumnosti. Prepoved branja časopisov na javnih mestih, prepoved pranja vozil v zasebni lasti v avtopralnicah ... Hkrati pa ni bilo niti v en DSO, ZD, UKC nameščeno dodatno odvajanje zraka iz zaprtih prostorov. To je bil vrh slovenske pameti, zbran v Janševi vladi, na MZ, NIJZ, MDDSZ. In do danes niti ena od teh institucij nima urejenega ustreznega obvladovanja gibanja zraka v zaprtih prostorih.

Svoboda, ki je bila na to opozorjena še pred volitvami, ne ukrepa, enako kot Janševa vlada, ki ni razumela, da če imaš v stranišču ventilator in v kuhinji napo, mora biti za izmenjavo zraka poskrbljeno tudi v sobah DSO in UKC. Covid ne smrdi. Če se ukine neka kultna oddaja na RTV SLO, to ljudje opazijo, če pa se nevidni, brezbarvni in nesmrdeči covid-19 odvede ven iz prostorov, pa sleherniki tega sploh ne opazijo, preprečitev okužb in smrti pa pripisujejo čudežu in temu, da so se držali predpisov.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap