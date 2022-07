Golob in Pahor pozdravila začetek pogajanj EU s Tirano in Skopjem

Premier Robert Golob je pozdravil današnji začetek pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo in Albanijo za članstvo v Evropski uniji in ga označil za zgodovinski korak. Začetek pristopnih pogajanj je danes z veseljem pozdravil tudi predsednik države Borut Pahor, so sporočili iz njegovega urada.