Po najtoplejši noči v zgodovini Velike Britanije je državna meteorološka agencija sporočila, da so danes v državi prvič zabeležili temperaturo, ki je presegla 40 stopinj Celzija. Živo srebro se je namreč v bližini letališča Heathrow začasno povzpelo na 40,2 stopinje Celzija.

V večjem delu Anglije in Walesa je še vedno razglašen rdeči alarm, preventivno pa so bile zaprte tudi nekatere železniške proge in šole. "Veliko naše infrastrukture preprosto ni zgrajene za takšne temperature," je za Sky News pojasnil minister za promet Grant Shapps.

Tudi v Franciji so v različnih mestih na zahodu države v ponedeljek zabeležili najvišje temperature doslej. V zahodni regiji Bretanja, ki je običajno hladna, poleti pa tam pogosto dežuje, so bile izmerjene rekordne temperature nad 40 stopinj Celzija.

Ker se vročinski val sedaj pomika proti severovzhodu in ga nadomešča hladnejši zrak z Atlantika, so vremenoslovci v 15 departmajih odpravili rdeč alarm. V več deset departmajih pa še vedno velja oranžni alarm, saj pričakujejo, da se bodo na vzhodu in jugu temperature dvignile nad 40 stopinj Celzija.

Zaradi suhega vremena in visokih temperatur so v številnih delih Evrope nastali odlični pogoji za vžig in hitro širjenje požarov. V zadnjem tednu so med drugim izbruhnili številni požari na Hrvaškem, v Franciji, Grčiji, Italiji, na Portugalskem in v Španiji.

Skoraj 1700 gasilcev na jugozahodu Francije se ob podpori letal bori z dvema velikima požaroma, ki sta doslej požgala skoraj 17.000 hektarjev gozda. Na Portugalskem se medtem več kot 1400 gasilcev bori s požari v osrednjem in severnem delu države, čeprav so se temperature v zadnjih dneh bistveno znižale.

Tudi v Španiji danes še naprej divja več kot deset požarov, med drugim tudi v severozahodni pokrajini Zamora, kjer je že prejšnji mesec izbruhnil velik požar. Prav tako so iz te pokrajine ta teden morali evakuirati skoraj 6000 ljudi, potem ko so plameni uničili več tisoč hektarjev travnikov in gozdov.

Oblasti v Belgiji pričakujejo, da se bodo temperature danes v krajih blizu francoske meje povzpele nad 40 stopinj Celzija. Rekordne temperature pričakujejo tudi v Nemčiji. V 10 od 16 nemških zveznih dežel, večinoma na jugu, zahodu in severovzhodu, pa je bila razglašena najvišja od petih stopenj pripravljenosti za gozdne požare, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Italiji je guverner Lombardije Attilio Fontana danes opozoril, da je njegova regija zaradi hude suše ostala skoraj brez vode za kmetijstvo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Jezera Maggiore, Garda in Como imajo rezerve, ki jih bo za kmetijske namene mogoče uporabiti še nekaj dni," je dejal in hkrati poudaril, da bo težko najti nadaljnje vodne vire za kmetijstvo, če v naslednjih dneh ne bo deževalo.