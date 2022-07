»Kakšen zgodovinski trenutek, Severna Makedonija in Albanija danes začenjata pristopna pogajanja z EU. Tako sem vesela, da sem tu z vama,« je predsednica komisije povedala na skupni izjavi za medije z Ramo in Kovačevskim.

»To je vaš uspeh in uspeh vaših državljanov. Delali ste tako trdo, da ste prišli do sem in pokazali ste tolikšno zavezanost našim vrednotam,« je še poudarila. Zagotovila je, da bo Evropska komisija še naprej podpirala Albanijo in Severno Makedonijo na njuni poti v EU.

Pojasnila je, da bodo že danes po medvladnih konferencah, s katerima se bodo uradno začela pristopna pogajanja, komisija ter makedonska in albanska pogajalska ekipa začele delati. Med drugim bodo začeli skupni pregled pravnega okvirja EU.

Poleg tega bosta obe državi kandidatki nadaljevali zbliževanje z EU. Albanija se bo kmalu pridružila evropskemu mehanizmu za civilno zaščito, Severna Makedonija pa se bo pogajala o dogovoru z agencijo za zunanje meje EU Frontex. Predsednica komisije je Kovačevskemu zagotovila, da bo dogovor preveden v makedonski jezik.

Makedonski premier se je zahvalil vsem evropskim prijateljem za podporo in poudaril, da bo makedonski jezik s članstvom Severne Makedonije v EU postal uradni jezik EU, kar je po njegovih besedah največji uspeh. Dodal je, da njihov jezik s tem ne bo zgolj zaščiten, ampak bo to poskrbelo tudi za njegovo večjo prepoznavnost.

»Mi smo pripravljeni na EU,« je še dejal Kovačevski in dodal, da bo sodeč po začetku današnji dan zgodovinski, ki bo zagotovil varno prihodnost Severni Makedoniji in regiji Zahodnega Balkana.

Albanski premier Edi Rama pa se je zahvalil predsednici von der Leyen, »ki je vedela, kako se boriti za vse države članice EU in države, ki to želijo postati«. Zahvalil pa se je tudi nekdanji nemški kanclerki Angeli Merkel. »Gre za gradnjo močne, demokratične in evropske Albanijo ter močnega, demokratičnega Zahodne Balkana,« je še povedal Rama.

Obema državama je ob začetku pristopnih pogajanj čestital tudi češki premier Petr Fiala, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.