Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra za liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oz. jih trgovci določajo sami. A od 24. junija sta v veljavi uredbi, s katerima se država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Tokratna pocenitev se sicer pozna tudi ob avtocestnem omrežju. Na Petrolovih servisih je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,799 evra, za liter dizla pa 1,895 evra, na servisih OMV pa liter bencina stane 1,819 evra, liter dizla pa 1,894 evra, je razvidno s spletne strani goriva.si. Tudi to je za približno 10 centov manj kot v preteklih dneh.