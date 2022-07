Z izbiro članov porote se je včeraj v Washingtonu začel sodni proces proti Stevu Bannonu, nekdanjemu tesnemu sodelavcu in glavnemu strategu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na sodišču se je znašel zaradi zavračanja sodelovanja v kongresni preiskavi vdora v hram ameriške demokracije 6. januarja 2021.

Ta preiskava bo ta teden v središču pozornosti tudi v četrtek, ko bo pred posebnim preiskovalnim odborom predstavniškega doma potekalo predvidoma zadnje zaslišanje v živo. Tako kot prvo zaslišanje v začetku junija bo tudi tokratno osmo v udarnem terminu v četrtek zvečer s prenosom na večini ameriških novičarskih televizij.

Kaj so se pogovarjali v hotelu?

Bannon se je na sodišču znašel zato, ker je zavrnil sodelovanje s preiskovalnim odborom kongresa, ko so ga septembra lani poklicali na zaslišanje in pozvali k izročitvi dokumentacije. Pozive je zavrnil sklicujoč se na privilegij zaupnosti pogovorov ameriškega predsednika. Bannon je bil sicer v Trumpovi administraciji zaposlen le prvih sedem mesecev leta 2017, je pa ostal v stiku s predsednikom in njegovimi svetovalci. Predsednik ga je med drugim tik pred koncem mandata pomilostil oziroma zaščitil pred pregonom, ko mu je grozila obtožba v povezavi z zlorabo donacij za gradnjo zidu na meji.

Odbor poskuša dokazati Trumpovo odgovornost za vdor v kongres zaradi njegovega zavračanja volilnega poraza, poskusa spreminjanja izidov in podžiganja svojih privržencev. Od Bannona želi denimo slišati, kaj so se na sestanku v hotelu Willard InterContinental v Washingtonu najvišji Trumpovi svetovalci pogovarjali 5. januarja, na predvečer vdora v kongres. Bannon je bil na tem sestanku.

Ker je sodelovanje zavrnil, je predstavniški dom z glasovanjem odločil, da zaničuje kongres, in ga naznanil pravosodnemu ministrstvu, ki je vložilo dve točki obtožnice. Če bi bil spoznan za krivega, mu za vsako grozi najmanj trideset dni zapora. Bannon je v zadnjih tednih sicer nakazal pripravljenost, da vendarle nastopi pred odborom, tožilstvo pa pravi, da to ne spremeni dejstva, da prej ni hotel sodelovati.

Trumpovo ravnanje od minute do minute

V četrtek pa bo preiskovalni odbor sklenil svoja javna zaslišanja prič o dogodkih, ki so pripeljali do vdora v kongres, in o samem dogajanju 6. januarja 2021, ko so potrjevali volilno zmago demokrata Joeja Bidna, pa so Trumpovi privrženci poskušali to z nasiljem preprečiti. Tokrat se bo odbor osredotočil na dejanja Trumpa na ta dan od minute do minute, poročajo ameriški mediji.

Članica odbora Zoe Lofgren je tudi dejala, da do danes pričakujejo izročitev posnetkov in sporočil tajne službe z dne 6. januarja. Okoli tega materiala vlada nekaj zmede, ker je tajna služba sprva sporočila, da so posnetke in sporočila izbrisali, nato pa je nakazala drugače. Iz njih bi lahko bilo razvidno, kako verodostojno je bilo pričanje pomočnice šefa Trumpovega kabineta Cassidy Hutchinson. Ta je v neposrednem prenosu odmevnega zaslišanja pred odborom dejala, da ji je visoki predstavnik tajne službe Anthony Ornato povedal, da je Trump poskušal prijeti za volan in zagrabil člana tajne službe, ko ga 6. januarja zaradi varnosti niso hoteli peljati v kongres, kot je zahteval.

Ni sicer rečeno, da bo četrtkovo zaslišanje res zadnje javno, saj predsedujoči demokrat Bennie Thompson dopušča še kakšno. Preiskava namreč poteka naprej za zaprtimi vrati. Končno poročilo naj bi bilo nared septembra.