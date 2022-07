Že uvodni krog 32. slovenskega prvenstva je razkril vso nepredvidljivost nogometa. Državni prvak Maribor je v vlogi velikega favorita na domačem stadionu z 0:3 izgubil z Radomljami, čeprav trenutno prvi klub iz občine Domžale v polni zasedbi trenira šele teden dni. Glede na vse, kar se v zadnjih dneh dogaja z Olimpijo, so vsi pričakovali gladko zmago Mure v Stožicah, kjer je bila všečna in kombinatorna, a slavili so Ljubljančani z 2:0. V igri Olimpije se ni poznalo, da so se igralci le slabih 20 ur pred tekmo vrnili z gostovanja v Luksemburgu, potem ko se skoraj 16 ur presedeli v avtobusu. Ekipa je bila brez prave priprave na tekmo, saj je v petek v Luksemburgu opravila le trening za regeneracijo, vso soboto pa preživela na avtobusu, a igralci so izpolnili taktične zamisli trenerja Alberta Riera.

Vidovšek: Zadnje tri obrambe sem potegnil iz levega žepa

Ko je Mura v finišu tekme silovito napadala, se je s tremi fantastičnimi obrambami izkazal 22-letni vratar Matevž Vidovšek, ki je že pred tem ekipi dajal zanesljivost in bil zelo glasen pri postavljanju soigralcev. »Zadnje tri obrambe sem potegnil iz levega žepa. V vseh dosedanjih klubih sem delal dobro, a nikjer nisem dobil prave priložnosti. Tukaj sem jo dobil in jo izkoriščam,« je izpostavil junak tekme Matevž Vidovšek, ki je po prihodu v Ljubljano pol leta sedel na tribuni, lani na klopi za rezerve, letos je prvi vratar. »Na tekmo smo se pripravili, kolikor smo se lahko, dali vse od sebe in zmaga je zaslužena. Dve zmagi sta nas dvignili, zanima nas le prihodnost. S takšno ekipo in s trdim delom lahko naredimo marsikaj,« je dodal 199 centimetrov visoki Korošec iz Slovenj Gradca, ki je po začetkih pri Dravogradu, pri 16 letih iz kadetske ekipe Brava, kjer je bil njegov trener Dejan Grabić, odšel v Italijo (Atalanta, Reggina, Pescara), pred prihodom v Ljubljano januarja 2021 pa je bil še na Cipru (Agia Napa).

Tri od petih golov Olimpije v letošnji sezoni sta dosegla branilca. Goran Milović je z dvema zadetkoma poskrbel za napredovanje v Evropi, Đorđe Crnomarović je proti Muri tekmo obrnil v korist Ljubljančanov. »Pokazali smo, da dogajanje zunaj igrišča ne vpliva na nas. Veliko smo delali na golih iz prekinitev in doslej smo bili uspešni,« je pojasnil Đorđe Crnomarković.

Španski trener Albert Riera je z napredovanjem v Evropi in zmagovitim začetkom državnega prvenstva vsaj malo umiril razgrete strasti po odstavitvi Prosinečkega in Rudonja ter pozornost od potez vodstva preusmeril na igralce. »Pred tekmo sem igralcem rekel, da ni nobenih izgovorov, ampak je naša dolžnost tekmovati in se boriti. Zmaga je zaslužena. Ponosen sem na fante, ki so dali vse od sebe. V nogometu je tako, da bomo včasih igrali boljše, pa bomo izgubili. Enkrat na tekmi streljaš 26-krat, pa izgubiš z 0:1, drugič zmagaš iz dveh strelov. Tokrat smo zmagali, še naprej bomo trdo delali in se učili. Navdušen sem, kako so igralci reagirali med tekmo na situacije, saj je nemogoče, da imaš vseh 90 minut žogo v posesti,« je bil zgovoren trener Albert Riera, ki je dvignil kakovost igre v drugem polčasu z menjavami, med katerimi so prvič zaigrale okrepitve po njegovem izboru. To sta Portugalca Pedro Lopes (strelec drugega gola) in Fernandes (rezerviran na levem boku) ter Avstrijec Estrada. Riera je ob prihodu v Ljubljano pripomnil, da je glede na zgodovino v roke dobil ferrari slovenskega nogometa. »Ferrari potrebuje dobre pnevmatike, motor, olje, gorivo... Mi dele imamo in zdaj moramo garati vsak dan, da bomo napredovali,« je dodal Riera.

​Čontala: Zaslužili smo si več

Mura glede na utrujenost tekmeca in prazen stadion ni izkoristila zgodovinske priložnosti, da Olimpijo v Ljubljani premaga prvič po skoraj 18 letih. Prekmurci so za poraz krivi sami, saj so na tekočem traku zapravljali lepe priložnosti, ko so s potezo več želeli žogo pripeljati dobesedno v gol. »Po prikazanem smo si zaslužili več. Imeli smo več priložnosti, iz katerih bi morali povesti že v prvem polčasu. Naša težava so prekinitve, kar je Olimpija izkoristila. Ne tekmi je bilo veliko faktorjev, da bi bil izid lahko drugačen. Moramo dvigniti glave,« je bil vidno razočaran trener Mure Damir Čontala, ki je premešal enajsterico v primerjavi z evropsko tekmo. »Pozen prihod Olimpije domov ni vplival na trenerski štab, da je to naša prednost. Nisem dobil vtisa, da bi to vplivalo na igralce, saj sem opazil ogromno želje in osredotočenosti. Izredno razočaranje po tekmi še bolj potrjuje, da je bila želja velika. Olimpija ima kakovost, ko se tekma začne, sem vedel, da bo prava,« je dodal Čontala.

Maribor na Finsko ali Češko V Nyonu so izžrebali pare tretjega kroga kvalifikacij za evropske pokale. Če Maribor v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izloči moldavski Šerif, se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja HJK Helsinki – Viktoria Plzen. V primeru poraza, bo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo tekmec poraženec finsko-češkega dvoboja. V kvalifikacijah za konferenčno ligo bi se Mura v tretjem krogu pomerila z zmagovalcem tekme CSKA Sofija – Makedonija, Koper z zmagovalcem tekme Bate Borisov – Konyaspor, Olimpija pa z boljšim iz tekme Rijeka – Djurgarden.