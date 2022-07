Evropska unija nadaljuje prizadevanja za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina in preusmeritev na druge dobavitelje ter hkrati krepi sankcijski pritisk na Rusijo. Na dan, ko je Moskva sporočila, da nima določene časovnice za končanje vojne v Ukrajini, je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen obiskala Azerbajdžan. Podobno kot je ameriški predsednik Joe Biden minuli teden v Zalivskih državah iskal naklonjenost za okrepitev črpanja nafte, je von der Leynova v Azerbajdžanu iskala priložnosti za povečanje dobave zemeljskega plina Evropski uniji. Ob Kaspijskem morju je bila uspešnejša kot Biden ob Rdečem morju.

Ob boku ZDA, Norveški in Katarju

Z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim sta namreč sklenila memorandum o povečanju dobave zemeljskega plina Evropski uniji z osmih milijard kubičnih metrov letno na 20 milijard do leta 2027. Že prihodnje leto bo uvoz plina iz Azerbajdžana poskočil na 12 milijard kubičnih metrov. Ta dodatni plin bi Evropski uniji koristil predvsem za zapolnitev vrzeli, ki bo nastala zaradi načrtov, da se postopoma, do leta 2027, povsem odpove ruskemu plinu.

V obdobju, ko v Evropi vlada bojazen, da bi ji Rusija pozimi zaprla plinsko pipico, je dogovor dobrodošel. Toda glede na preteklo letno dobavo ruskega plina (155 milijard kubičnih metrov) je povečana dobava iz Azerbajdžana le zelo omejen dodatni vir. »Že pred rusko agresijo na Ukrajino dobave ruskega plina niso bile več zanesljive. EU je prehaja na bolj zanesljive dobavitelje. Vi ste bili vedno zanesljivi,« je azerbajdžanskemu predsedniku, kaspijskemu samodržcu, ki se je lani proslavil z zavzetjem Gorskega Karabaha, polaskala von der Leynova. Poleg ZDA, Norveške in Katarja tako Evropska unija v Azerbajdžanu vidi enega novih alternativnih dobaviteljev zemeljskega plina, s katerim na energetskem področju sodeluje že petnajst let. Da bi po južnem plinskem koridorju (sistem plinovodov, ki je dolg 3500 kilometrov) sploh lahko stekle večje količine plina, pa bodo potrebne dograditve kapacitet, predvsem v zadnjem delu čez Jadransko morje do Italije.

Z uradnim Bakujem namerava Evropska unija sodelovati tudi pri prehodu na obnovljive vire energije, je napovedala von der Leynova. Takrat EU računa, da se bo Azerbajdžan, ki premore velike proizvodne kapacitete vetrne pa tudi sončne energije, iz dobavitelja fosilnih goriv prelevil v dobavitelja obnovljivih virov energije.

Nove sankcije za Rusijo

Zunanji ministri EU pa so na včerajšnjem zasedanju odobrili nadaljnjih 500 milijonov evrov pomoči Ukrajini za nakup orožja, s čimer bo skupna vojaška pomoč EU Ukrajini od začetka vojne povzpela na 2,5 milijarde evrov. Opravili so tudi razpravo o preprečevanju izogibanja sankcijam, ki so jih sprejeli proti Rusiji v dosedanjih šestih svežnjih, ter o uvedbi prepovedi uvoza ruskega zlata v Evropsko unijo. Nov paket dodelanih in razširjenih sankcij naj bi v EU potrdili jutri, podpira ga tudi Slovenija.

Ruski predsednik Vladimir Putin priznava, da so sankcije Rusiji povzročile predvsem velike težave na visokotehnološkem področju, ki jih namerava prebroditi z domačimi rešitvami. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pravi, da so sankcije močno prizadele rusko gospodarstvo in da morajo države članice s pritiskom nadaljevati. »Prepričan sem, da Putin računa na demokratično utrujenost. Evropske družbe si ne morejo privoščiti utrujenosti. Vztrajati morajo pri omejevalnih ukrepih in izvajati pritisk na rusko gospodarstvo,« je dejal Borrell.