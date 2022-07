Minuli teden se je v Skopju končal mednarodni filmski festival Cinedays, na katerem je bil v uradnem tekmovalnem programu osmih filmov prikazan tudi celovečerni igrani film Orkester režiserja Matevža Luzarja. Luzarju je festivalska žirija podelila srebrno zvezdo za najboljšo režijo, in sicer »zaradi njegove natančnosti in ambicioznosti v filmskem slogu, ki ju je uspešno ter prepričljivo izpolnjeval ob vodenju velike zasedbe«.

Film spremlja razposajene člane pihalnega orkestra, ki potujejo v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival. Njihovo gostovanje, zaznamovano s petjem in zabavo, spremljamo skozi zgodbe več različnih protagonistov: mladega voznika avtobusa, ki ga skrbi, da bo izgubil službo, dveh članov orkestra, ki se na festivalu zapleteta v zmešnjave, in pa srednješolke, prav tako članice orkestra, ki na gostovanju spozna očetov drugi obraz; vzporedno se film posveti tudi ženam članov orkestra, ki ostanejo v domačem kraju, in tako zaobjame celotno izkušnjo gostovanja orkestra, vključno s posledicami.

Film, v katerem igrajo Gregor Čušin, Jernej Kogovšek, Gregor Zorc, Alexander Mitterer, Lovro Lezič, Gaber Trseglav, Vesna Pernarčič, Ana Facchini, Mateja Pucko, Mojca Funkl, Marinka Štern in drugi, je imel sicer svetovno premiero lani novembra v tekmovalnem programu festivala v Cottbusu. Nastal je v produkciji Gustav filma ter koprodukciji z RTV Slovenija, slovensko občinstvo pa si bo Orkester lahko ogledalo od 29. julija na prizoriščih letnih kinov, od 11. avgusta pa tudi v rednem sporedu kinematografov.