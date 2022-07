Derek Walmsley, urednik pri glasbeni reviji The Wire: Glavno vprašanje ni, ali je glasba dobra

Derek Walmsley je področni urednik pri znanem britanskem glasbenem mesečniku The Wire. Revija, ki prav letos obeležuje štirideseto obletnico delovanja, ima nenavadno zgodbo preživetja; sprva se je uveljavila pri ljubiteljih free jazza ter sorodnih žanrov, danes pa obravnava tudi drugo alternativno in avantgardno glasbo. Walmsley, ki poudarja, da se glasbeno novinarstvo ne razlikuje od običajnega, je zavezan načelom vključevanja in išče ustvarjalce po vsem svetu. Glasba ima zanj raziskovalni naboj, ki je človeku čustveno in duhovno blizu.