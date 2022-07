Prvi del priprav slovenske vaterpolske reprezentance je že za izbranci selektorja Krištofa Štromajerja, drugi se je včeraj šele dobro začel. Žal ne v popolnoma polni zasedbi, kajti nekateri igralci se bodo zaradi službenih obveznosti ekipi pridružili šele v četrtek, nekateri so se za sodelovanje zahvalili, tretji še čakajo na slovensko državljanstvo.

»Matej Nastran, Marko Prcać in Marko Blažić, sicer igralec reškega Primorja, ki ima ob hrvaškem tudi slovensko državljanstvo, bodo prišli v četrtek, medtem ko sta se Andraž Pušavec in Matija Bernard Čanč tokratnemu nastopu v reprezentanci odpovedala. Čakamo še, kako bo s pridobitvijo državljanstva za Vukašina Stefanovića, najboljšega strelca slovenske lige, ki bi bil velika pridobitev za našo ekipo,« je pred včerajšnjim večernim zborom v Kranju dejal Krištof Štromajer, ki je ob Nastranu pravzaprav edini, ki v tej reprezentanci ve, kaj pomeni igrati na evropskem prvenstvu. »Zavedati se moramo, da nas na prvenstvu čaka štiri, pet tekem v desetih dneh, in to na ravni, na kateri večina igralcev do zdaj še ni igrala. Edina izjema je Nastran, delno tudi Puš in Kadivec, ki pa takrat nista prav veliko igrala. Ampak manj, kot bomo jamrali, prej, kot se bomo prilagodili, prej lahko računamo na kakšen rezultat, ki nam bo všeč.«

Prvi del priprav bo potekal v Kranju, kjer se bo do 28. avgusta istočasno pripravljala tudi hrvaška reprezentanca. Z njo bodo slovenski vaterpolisti, 27. avgusta, igrali tudi uradno prijateljsko tekmo. Dogovorjeno je tudi že bilo gostovanje na Slovaškem, od 5. do 8. avgusta, vendar trenutno s tamkajšnje strani še ni potrditve, saj se je pred kratkim zamenjalo njihovo vodstvo. Do odhoda v Split Štromajer s svojima pomočnikoma, Jako Mikoletičem in Nikolo Hajdinom načrtuje še nekaj prijateljskih tekem s klubi iz slovenske soseščine.

»Naša največja pomanjkljivost je v telesni pripravljenosti, zato bomo morali biti v teh slabih 40 dneh, kolikor jih je do evropskega prvenstva, zelo pametni, da ne bi na koncu prišlo do nasprotnega učinka. Dejstvo je, da smo bili osem let odsotni z mednarodne scene, temu primerno je bilo tudi domače prvenstvo, vendar imamo ob nekaj izkušenejših igralcih kar nekaj mlajših, ki so željni napredovanja,« v boljše čase slovenskega vaterpola verjame eden njegovih najboljših vaterpolistov vseh časov, ki je zdaj uspešen tudi kot trener.

Svojo uvodno tekmo v skupini D bo Slovenija v Splitu igrala z aktualnimi evropskimi prvaki, Madžari (29. avgust, ob 14. uri), sledila bo tekma z Izraelom (31. avgust, ob 9. uri) in ob koncu prvega dela tekmovanja še obračun s Srbijo, ki je aktualni olimpijski prvak. »Biti moramo realni in priznati, da proti Madžarski in Srbiji nimamo nobenih možnosti za zmago. Naša priložnost, da se uvrstimo med 12 najboljših ekip, bo tekma z Izraelom, ki ji je vse podrejeno. Toda tudi Izrael, kjer bo januarja 2024 na sporedu prihodnje evropsko prvenstvo, v zadnjem času zelo veliko vlaga v vaterpolo,« je še dejal Štromajer.

Seznam slovenske vaterpolske reprezentance, vratarji: Jure Beton (Triglav), Gašper Žurbi (Calcit Kamnik), Marko Prcać (Grafist Koper), igralci: Jaša Kadivec, Matic Rahne, Juš Vončina, Jaša Lah, Aleksander Paunović, Jan Justin, Benjamin Popović (vsi Triglav), Enej Potočnik, Vukašin Stefanović, Martin Puš (vsi Ljubljana Slovan), Aleksander Cerar, Martin Stele (oba Calcit Kamnik), Matej Nastran (Grafist Koper) in Marko Blažić (Primorje), strokovno vodstvo: Krištof Štromajer (selektor), Jaka Mikoletič in Nikola Hajdin (pomočnika).