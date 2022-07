»Dokler bom lahko dihal, bom napadal,« je druženje s sedmo silo pred odločilnim tednom na dirki po Franciji začel dvakratni zmagovalec dirke Tadej Pogačar. Z izbranimi besedami je tudi dal vedeti, da ga na sloviti dirki zanima še več kot letošnja morebitna tretja zmaga. Omenjeni citat je namreč prvi uporabil legendarni francoski kolesar Bernard Hinault, ki je francosko pentljo dobil petkrat. »Pred nami je veliko klancev. Izkoristiti bo potrebno vsakega in pritiskati na vso moč. Mogoče pa mi uspe,« v vnovičen preobrat v zadnjem tednu Toura verjame 23-letni kolesar, ki je v profesionalni karieri nabral že 42 zmag.

Prvi kolesar sveta je v prvem tednu letošnje dirke po Franciji naravnost blestel, slika pa se je obrnila v 11. etapi, ki se je končala z vzponom na Col du Granon. Nizozemski ekipi Jumbo-Visma je po številnih kritikah in slabih taktičnih odločitvah le uspelo sestaviti dobro etapo in je strla odpor gorenjskega volka. Premoč je športno priznal tudi prvi kolesar sveta. »Malce sem bil prekratek z energijo. Moral sem odgovoriti na deset sprintov, Vingegaard samo na pet in na ta način sem ubil samega sebe. Moral bi poskrbeti za več energije,« se je dneva, ko je prvič v karieri izgubil rumeno majico vodilnega, včeraj še spominjal Pogi.

Korena slab dan ni presenetil, Hvastijo Jumbo-Visma ne prepriča

Za podrobnosti o slabem dnevu prvega kolesarja svet smo povprašali tudi aktualnega slovenskega državnega prvaka Kristijana Korena, ki ima bogate izkušnje s Toura, saj je tam nastopil osemkrat. »Ko je v prvem tednu vsako etapo sprintal za tiste sekunde, sem si sam pri sebi dejal, ali je res za en razred boljši od ostalih, ali pa se mu bo to še maščevalo,« je povod za črn dan ocenil član Adrie Mobila. »Ko sem bil sam pomočnik Ivana Bassa in Vincenza Nibalija se v prvem tednu nikoli ni trošilo toliko moči. Vedno se je le gledalo, da prideš v cilj z enakim časom. Na žalost se mu je zgodilo ravno to, kar je bilo za vse presenečenje,« je še povedal Koren, ki ima tudi sam več izkušenj s stanjem, kot ga je doživel Pogačar. »Le za malenkost pozabiš na hrano ali pijačo in se zgodi to, kar se je zgodilo Tadeju. Enostavno je tako, kot bi nekdo ugasnil luč, te odreže. Takrat lahko le upaš, da bo klanca čim prej konec in izgubiš čim manj,« je še povedal izkušeni kolesar.

Na preobrat v skupnem seštevku je odločilno vplival tudi drugi slovenski kolesarski zvezdnik in član Jumbo-Visme Primož Roglič, ki se je po hudem padcu v peti etapi in ob vnovični izgubi vseh možnosti za zmago na Touru prelevil v pomočnika. »Primoža osebnostno ne poznam, a zagotovo mu ni bilo lahko storiti takega koraka,« je o potezi nekdanjega smučarskega skakalca spregovoril strokovni komentator na Televiziji Slovenija in selektor mlade reprezentance Martin Hvastija, ki pa ga nizozemska ekipa tudi po dobro odpeljani 11. etapi ni prepričala. Ravno nasprotno. Pri odločitvah vodilnih v ekipi opaža nove številne napake, ki bi lahko bile tudi ključne in gredo v prid Tadeja Pogačarja. Za zmotno vidi tudi nedeljski odstop Rogliča.

»Še enkrat se vrnimo do trenutka nesreče Primoža Rogliča v peti etapi. Situacija v ekipi Jumbo-Visme je bila takrat nerazumljiva in je nastala zaradi, milo rečeno, smešne napake Jonasa Vingegaarda, ki se mu je snela veriga. V ekipi je takoj nastala panika. Potem se jim je zgodil še padec Primoža in oni so imeli v petih minutah oba kapetana v ozadju. Že tukaj so zagotovo reagirali napačno,« nekdanji odlični kolesar za vnovično smolo Primoža Rogliča delno krivi tudi njegovega sokapetana in trenutno vodilnega kolesarja na dirki.

Po težavah v prvem tednu so krivuljo uspeli obrniti v svoj prid, a delujejo zelo živčno in zdi se, da se zopet vse obrača proti njim. »To, da Primož v nedeljo ni startal, je najbolj čudno od vsega,« še dan po odločitvi nizozemskega moštva, da Slovenec prekine z dirkanjem, Hvastija odločitve ne more razumeti. »Že res, da ne dajejo natančnih podatkov o stanju svojih kolesarjev in ne vemo, kako hudo je Roglič poškodovan. A če je uspel zdržati en teden po padcu, ne vem, zakaj se odločijo, da ne starta en dan pred prostim dnevom in na sorazmerno lahko etapo. Tour je dolg tri tedne in če nosiš rumeno majico, potem ekipa potrebuje vsakega kolesarja,« se z začudenjem o taktiki Jumbo-Visme sprašuje Hvastija.

Pogačar načrt vedno pripelje do konca

Ker so v nizozemskem moštvu po padcu v nedeljski etapi izgubili še Stevna Kruijswijka, imajo karte Tadeja Pogačarja znova veliko več možnosti za zmago. Hvastija pri tem tudi razume njegove samozavestne izjave. »Že vrabci čivkajo, da Pogačar odlično 'bere' dirko. On te stvari zaznava in dirka zelo instinktivno,« strokovni komentator razume intervjuje prvega kolesarja sveta.

»Pred nami so tri zahtevne etape v Pirenejih in ne zgolj četrtkova s ciljnim vzponom na Hautacam. Ekipa UAE je bila tam na pripravah in dobro poznajo vse etape ter pasti. Pričakujem, da bo Tadej prikazal nekaj nepričakovanega,« Hvastija meni, da ima, tudi zaradi spomina na lansko etapo na Mont Ventoux, prvi kolesar asa v rokavu in Danca lahko preseneti na spustu. »Sigurno bodo z ekipo sestavili pravo taktiko in poskušali na različne načine,« se z besedami Hvastije strinja tudi Koren. »Tadej Pogačar je tip kolesarja, ki zastavljen načrt skoraj vedno izvede do potankosti,« še dodaja Hvastija. Prav vsi, vključno s Pogačarjem, pa ne verjamejo v preobrat na predzadnji dan, ko je na sporedu kronometer. Tudi Vingegaard je namreč odličen v vožnji na čas, z rumeno majico na ramenih pa bo imel še dodatno moč.

Ob »prepiranju« Pogačarja in Vingegaarda pa ne gre pozabiti na ekipo Ineosa, ki ima še vedno odlično pozicioniranega Gerainta Thomasa na tretjem mestu v skupnem seštevku. Britansko moštvo je od vodilnih edino še s polno zasedbo. »Malce presenetljivo smo ekipno v tako dobrem položaju. Vzdušje v ekipi je odlično in Thomas bo vsekakor še poskušal popraviti svoj položaj,« nam je o jasnih načrtih britanskega moštva priznal maser Ineosa Marko Džalo.