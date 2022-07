Iščejo gradbinca za Lattermanov podhod

Mestna občina Ljubljana in direkcija za infrastrukturo iščeta gradbeno podjetje, ki bo pod primorsko železniško progo zgradilo podhod, ki se bo po nekdanjem istoimenskem drevoredu v Tivoliju imenoval Lattermanov podhod. Povezoval bo Športni center Ilirija in tivolski park, namenjen pa bo zgolj pešcem in kolesarjem.