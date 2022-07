Sam, kot prizna, ni pretirano navdušen nad sladoledom, si ga pa vseeno občasno rad privošči. »Hčerka ima rahlo alergijo na določeno hrano, zato sem ji želel postreči sladoled, ki ji ne bi povzročal težav. Tako sva s partnerjem najprej kupila prva dva sladoledna aparata. Ko se je pokazala priložnost, da kupiva to rdečo jagodo – danes ji pravimo kar jajček, sva s poslovnim partnerjem Žanom Božičem ponudbo zagrabila in jo razširila,« pove sogovornik in doda, da imata na parkirišču še eno prikolico, ki pa jo morata še znotraj primerno opremiti. »Danes imava tako že tri aparate za tekoči sladoled. Do nedavnega je eden stal pri gostilnici Orle na Orlah, a zaradi manjšega obiska med počitnicami sladoleda gori ne prodajamo,« je razložil sogovornik. Na vprašanje, kako pestra je ponudba, je iskreno odgovoril: »Res sva veliko razmišljala, kakšne okuse ponuditi strankam, da bova lahko konkurenčna tem z vsaj šestnajstimi okusi. Na koncu sva se odločila za nevtralen okus, kot je mlečni cvet, in v ponudbo dodala izbrane prelive.« Prav zaradi pestrosti prelivov, kot so malinov, borovničev, bela in temna čokolada ter pistacija, je izbira res velika. Ko k temu dodamo še posipe, denimo iz drobljenih lešnikov, pisanih čokoladnih bombonov in čokoladnih kroglic, boste morali kar dobro premisliti, kako boste popestrili svoj sladoled.

S sladoledom presenetili otroke v vrtcu

Da so otroci njegove najbolj zveste stranke, smo se lahko na domžalskem tržnem prostoru v petek popoldne prepričali tudi sami. »V ponudbi imamo tudi limonado, ki jo popestrimo z okusom jagode, lubenice in pasijonke, že nekaj poletij pa je pravi hit med mladimi bubble tea.«

Ekipa Sweet Point pa na svoji poti ne želi le razvajati ljubiteljev ledene sladice, temveč tudi prevzemati družbeno odgovornost in prispevati k skupnosti. »Tako sva s starejšo hčerko v začetku poletja naš rdeči jajček parkirala pred njenim vrtcem Tinkara v Kamniku. Ker se zavedam, da ima veliko otrok alergije, smo prišli z dvema aparatoma za izdelovanje sladoleda in v enem pripravili sadni sladoled. Vzgojiteljica je prišla na idejo, da bi zbirali prostovoljne prispevke, da bi mi povrnili vsaj za stroške. Ideja se mi je zdela odlična, le da smo denar zbirali za vrtec,« je povedal sogovornik in opaziti je bilo, da se znajo takšne akcije še večkrat ponoviti.

Trenutno ekipa Sweet Point išče trajno lokacijo v občini Kamnik, v pogovoru pa je tudi z občino. »Pogovarjamo se o nekaj aktualnih lokacijah, tudi pred trgovino Lidl, kjer je nekoč že stal kiosk. Radi bi, da bi nas ljudje lahko našli. Trenutno urnik in kraj naše lokacije, kjer prodajamo sladoled, sproti objavljamo na naši spletni in facebook strani,« je še povedal sogovornik, ki ima s partnerjem tudi že dodelano zimsko ponudbo. »Namesto granite bomo postregli vročo čokolado s penicami in kuhan gin. Bubble tea bo seveda ostal,« je še povedal sogovornik in omenil, da lahko z rdečim jajčkom, ki ga enostavno pripne na kljuko avtomobila, pride kamor koli in popestri rojstnodnevno zabavo, dekliščino ali vsak manjši ali večji družabni dogodek.