Pričakovanja glede objav o inflaciji v ZDA so odsevala razpoloženje pred objavo poročil, ki so se začela v sredo. Podatki v sredo so bili slabši od pričakovanj, zaradi česar so trgi močno padli. Ameriško ministrstvo za delo je poročalo, da se je indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) v 12 mesecih (junij–junij) zvišal za 9,1 odstotka, kar je najvišja rast od leta 1981, pri čemer so cene samo junija poskočile za 1,3 odstotka. Medtem ko je bil delno kriv 11,2-odstotni skok cene plina junija, je presenetljivo zrasla tudi temeljna inflacija, ki izključuje hrano in energente. Signali iz četrtkove objave indeksa cen proizvajalcev (PPI) so bili bolj mešani. Inflacija cen pri proizvajalcih se je junija povečala za 1,1 odstotka, kar je več od pričakovanj: od marca ni bila tako visoka.

Zvišanje je bilo močno osredotočeno na cene energentov, po drugi strani pa so nekatere cene močno padle. Na primer cena lesa iglavcev je upadla za 22,6 odstotka, cene kokošjih jajc pa za 30,2 odstotka. Zdi se, da so bili petkovi podatki o inflaciji interpretirani kot nedvoumno dobra novica, ki je pomagala spodbuditi močan odboj trga ob koncu tedna. Tako uvozne kot izvozne cene so se namreč junija zvišale precej manj od napovedi. Glede na raziskavo o razpoloženju potrošnikov Univerze v Michiganu pa so petletna inflacijska pričakovanja Američanov v začetku julija upadla na 2,8 odstotka, kar je najnižja raven v več kot enem letu. Kot kaže, je to poročilo okrepilo pričakovanja, da bo Fed na naslednjem srečanju ukrepal manj agresivno in zvišal temeljno obrestno mero za 75 bazičnih točk (0,75 odstotka) namesto za 100 bazičnih točk, kot so začeli nakazovati terminski trgi.

Ob koncu tedna so vlagatelji začeli pogledovati proti prvim pomembnejšim poročilom o dobičkih podjetij v drugem četrtletju letošnjega leta. Sicer pa so bile pretekli teden tehnološke delnice med najdonosnejšimi, k čemur je pripomogla solidna rast delnice družbe Apple. Energetske delnice so jo odnesle slabše, saj je cena severnoameriške nafte WTI padla pod 100 ameriških dolarjev, kar je blizu ravni pred rusko invazijo na Ukrajino. Na poti do stare celine je evro prvič v dveh desetletjih padel pod pariteto z ameriškim dolarjem. V četrtek je namreč med dnevom tečaj upadel na 0,995 dolarja za en evro. Guverner francoske centralne banke je po tem dejal, da Evropska centralna banka spremlja padec evra zaradi njegovega vpliva na inflacijo (jo pospešuje). Omenil je tudi, da letošnji upad valutnega para ni nujno posledica temeljev evra, temveč krepitve dolarja, ki je močan predvsem zato, ker je tradicionalno varno zatočišče.

Italijanska vladajoča koalicija je, potem ko je premier Mario Draghi ponudil odstop, skoraj razpadla. Gibanje petih zvezd je namreč bojkotiralo glasovanje zakona o življenjskih stroških. Draghi bo zdaj ponovno iskal konsenz koalicijskih partnerjev – potem ko je predsednik Sergio Mattarella zavrnil njegov odstop. Novica se je takoj odrazila na višjih zahtevanih donosnostih italijanskih državnih obveznic. Ob tem spomnimo, da se je letos razlika v obrestni meri do referenčnih nemških državnih obveznic že zelo povečala (za 0,8 odstotne točke) in da bi nadaljevanje tega trenda lahko povzročilo stresno situacijo ne samo za Italijo, temveč za vso Evropo.