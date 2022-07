Red za kamerami

Uroš Urbanija, Janšev prvoborec, ki je kot direktor vladnega urada za komuniciranje več mesecev mrcvaril RTV Slovenija z analizami oddaj, je včeraj dokončno prevzel javno televizijo. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough ga je na direktorsko mesto postavil po seriji slepilnih manevrov, s katerimi so skušali prikazati, kot da so se različni kandidati pomerili v poštenem razpisnem postopku. V resnici so programski svetniki, ki so soodločali o direktorskih kandidatih, zgolj pripravljali teren za »pravega« kandidata.