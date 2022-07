Več kot 400 gasilcev je imelo danes še vedno ogromno dela s požarom, ki je v nedeljo dopoldne izbruhnil na goriškem Krasu. Vendar so bile novice vzpodbudne. Vodja intervencije Simon Vendramin je sporočil, da je ogenj pod nadzorom, a da na požarišču še naprej ostaja več sto gasilcev. »Burja se sicer umirja, a do končnega cilja je še daleč,« so sredi dneva sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Takrat je pomagalo gasiti tudi pet helikopterjev; po dva helikopterja Slovenske vojske in civilne zaščite sosednje Furlanije - Julijske krajine ter en policijski. Ko se je popoldne burja nekoliko umirila in so se razmere za gašenje izboljšale, je na kraju ostal le še en helikopter, ostali so bili v pripravljenosti, 425 gasilcev pa je gasilo manjše izbruhe in skrbelo, da se požarna linija ne bi premaknila, je pojasnil Vendramin. Čez noč je na požarišču ostalo okoli 200 gasilcev. Posamezne izbruhe sicer pričakujejo še nekaj dni.

Ogenj je v nedeljo nekaj pred deseto dopoldne izbruhnil med Renškim vrhom in naseljem Temenica v občini Miren - Kostanjevica. Zagorela sta borov gozd in podrastje, zaradi vetra pa se je požar hitro razširil, najprej proti vasi Temenica, pozneje pa se je zaradi burje obrnil v drugo smer proti Kostanjevici na Krasu in Cerju. V popoldanskih urah je požarišče obsegalo kakih 350 hektarov. Zvečer so sporočili, da je požar omejen, da pa se gašenje nadaljuje in da še vedno obstaja velika nevarnost, da se ob vetru spet razplamti. Kar se je tudi zgodilo. Pozno zvečer je prišla novica, da je veter naredil svoje. Ogenj se je ponovno razplamtel, in to na zahodnem delu, proti vasi Lokvica, česar so se gasilci najbolj bali. Ko se je spustila noč, tudi niso več imeli pomoči iz zraka kot čez dan, ko so jim pomagali helikopterji in hrvaško letalo za gašenje canadair. Njihova glavna naloga je bila zaščititi vas Lokvice in bližnji zaselek Segeti. Da je bilo vse še huje, so požar spremljale detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Potrebna je bila velika previdnost in spoštovanje primerne razdalje od žarišča požara. Sploh ko so se že popoldne in potem zvečer začeli pregrevati tudi večji kalibri neeksplodiranih ubojnih sredstev, je opozoril poveljnik državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič.

Ponoči se je ogenj nekaj časa še širil proti Lokvici, a ga je gasilcem uspelo zaustaviti dobrega pol kilometra pred krajem, ob cesti Lokvica–Cerje. Zjutraj so imeli ogenj pod nadzorom, a so se zaradi burje bali novih izbruhov. Na požarišču je bilo 425 gasilcev iz zahodnega in osrednjega dela države s 120 vozili, pomagali so helikopterji. Ti so s košarami lahko naenkrat prepeljali 700 litrov vode. Zajemali so jo iz namenskih zajetij iz vodovodnih omrežij Kras, Šebelje in Miren. Zdaj so že poročali o dobrih 390 hektarov obsežnem pogorišču, dolgem okoli štiri kilometre in širokem približno kilometer. Gre za skoraj štirikrat večje pogorišče od tistega, ki je nastalo po besnenju ognja leta 2019 v okolici pomnika miru na Cerju.

Pred nekaj dnevi je v bližini že gorelo, in sicer ob državni cesti Miren–Opatje selo pri Lokvici. Požar je zajel območje šestih hektarov, pogasili so ga tudi ob pomoči slovenskega in italijanskega helikopterja. »V zadnjem tednu smo bili priča kar dvema velikima požaroma, ki predstavljata veliko preizkušnjo za našo občino,« se je odzval župan občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar in izrazil hvaležnost vsem, ki se trudijo na terenu. Prebivalce je pozval, naj se tudi po koncu požara v naravi gibajo le na označenih poteh, saj je območje nevarno tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev. Če kdo opazi kako takšno najdbo, mora o tem obvestiti državno enoto za varstvo pred NUS, je opozoril