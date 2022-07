Alen Audič, sommelier: Prodajamo le vina, ki jih tudi pijemo

Kobarid že leta ne velja zgolj za kraj, kamor se zgrinjajo športni navdušenci, temveč ga opevajo tudi ljubitelji dobre jedače in pijače. Mlekarni Planika, restavracijam in gostilnam kot so Topli val, Kotlar, Hiša Franko, Polonka, pivovarni Feo in drugim, ki so glas o svetovljanski gastronomski ponudbi Kobarida razširili po vsem svetu, se je ta mesec pridružila še vinoteka Drinkslowine, ki je nastala kot nadgradnja spletne trgovine z istim imenom in je specializirana za pokušino in prodajo vin, ki jih je v modernem svetu največkrat moč najti pod besednimi zvezami naravna, sonaravna, biološka, macerirana ali oranžna vina.