Nepreslišano: Marko Lovec, politolog

Obstaja veliko pričakovanje, da se zahod odzove [na vojno v Ukrajini]. Nekateri kolegi pravijo, da je naša generacija dobila temo, za katero se je vredno žrtvovati – véliko politično stvar. Dokončnega izida v Ukrajini ni mogoče napovedati in je stvar naših prizadevanj, naše žrtve, da se ubrani nekaj, za kar je vredno živeti. Veliko ljudi iz moje generacije govori o tem. Saj so prej obstajale podnebne spremembe, ampak so preveč abstrakten problem oziroma problem, ki zahteva bolj dolgoročno angažiranje in strukturne spremembe. Tu pa imamo neposredno grožnjo temu, kar smo mislili, da je civilizacijski dosežek, in kako se bo svet razvijal po drugi svetovni vojni. Generacija srednjih let je dobila zdaj občutek, da so te stvari ogrožene in da je na nas, da nekaj naredimo. ...