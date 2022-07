Znano je, da raziskave in sondiranja potekajo vse od leta 2008, Kombinat d.o.o. je izdelal nekaj variant projekta, ne samo za gradbeno dovoljenje, temveč tudi projekte za izvedbo – brez potrebnih osnovnih geomehanskih raziskav, ki so osnova kakršnemu koli projektiranju na hidrogeološko zelo problematičnem terenu osrednje tržnice – za katere je prejel kar 1,5 milijona evrov. Kombinat d.o.o. je nasledila Elea iC, ki bo za projektiranje prejela še 1,2 milijona evrov, a osnovnih raziskav poteka in intenzivnosti problematičnih podzemnih tokov izpod Grajskega hriba s piezometri še ni opravila.

Večkrat smo že zapisali, da bi bile ob izvotlitvi prostora na področju osrednje ljubljanske tržnice, nepredvidljive, celo katasrofalne posledice zaradi plazenja zemljine grajskega pobočja in preusmeritve podzemnih tokov proti Stolnici. Iz posledic gradnje Mesarskega mostu s poškodbami Plečnikovih arkad in razpokanega poslopja semenišča s dragocenimi freskami, pa tudi iz gradnje garaž pod Kongresnim trgom s poškodbami Uršulinske cerkve in okoliških zgradb, se županstvo našega mesta ni ničesar naučilo.

Seveda se strinjamo z vprašanjem novinarke, ali je gradnja parkirne hiše sploh še smiselna, in dodajamo, da tudi nikoli ni bila. Ali ne gre le za trmasto vztrajanje župana Jankovića in njegovega urbanista Koželja? Ali resno mislita, naj ta biser Ljubljane propade, samo da bi zaživela prastara zamisel o garaži na tem prostoru? Opominjamo, da je prastara tudi zamisel o garažah pod Grajskim hribom, zaradi evropske usmeritve, da se izrinja promet iz centra mesta. V celoti se strinjamo tudi s kolumno Tržnice ne damo. Tudi zraka ne! gospe Tanje Lesničar - Pučko z dne 13. julija, še posebno v delu, kjer ugotavlja, da je projekt gradnje garaže pod tržnico v nasprotju z evropskimi smernicami prometne in drugih strok in celo z usmeritvijo politike MOL, da se promet odstrani iz središča mesta.

Za ves do sedaj že porabljen denar za raziskave bi danes lahko imeli posodobljeno tržnico brez garaž, pa tudi prezentacijo in situ arheoloških ostalin, poleg že evropsko znane tržnice tudi edinstveno trajno turistično znamenitost evropskega pomena.

Celo velemesto, kot je Pariz, ima zapuščene že tri garaže v posameznih četrtih, ker zaradi kriminala in prodaje drog niso varne – pravi še vedno odlični novinar Goran Milić (reportaža 10. julija, HTV1, Kaj je novega v Parizu, Londonu in Berlinu). Opuščene garaže je treba vzdrževati, kar tudi stane. In v prostorih brez oken ni mogoče bivati.

Ali ljubljanska mestna oblast sploh razmišlja, da se nam bliža kriza in tudi avtomobilov ne bo več veliko. Srednjeveške kulturne ostaline bi uničili na račun nepotrebnih, praznih garaž. Edino prav bi bilo, da te kulturne znamenitosti in situ omogočili na ogled domoljubom in tujcem; in to v trajno dobrobit našemu mestu.

Kot smo že pred časom zapisali, v primeru, da bi mestna oblast izsilila gradnjo nepotrebne garaže in uničila našo kulturno dediščino, nas je dovolj, da bomo od vseh vpletenih zahtevali plačilo škode, ki jo že in še bodo povzročile te škodljive gradnje – tudi na stavbah okoli Kongresnega trga. Slej kot prej se bodo opogumili tudi pošteni sodniki.

Za civilno iniciativo Tržnice ne damo

Marinka Kurilić