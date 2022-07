Pri tem se spomnim časov, ko so gospodinje še kupovale živo perutnino na tržnici, jo domov nosile v mrežah, iz katerih so viseli kremplji pa vratovi ubogih bodočih kurjih juh in pohanih pišk. Moja soseda jih je potem obglavljala kar v domači kuhinji z lesenim podom, ki se ga je poribalo enkrat tedensko in potem nekaj ur hodilo po razgrnjenih časopisih po tleh. Enkrat sem v njeno kuhinjo vstopila ravno v trenutku, ko se ji je petelin izmuznil in z na pol odsekano glavo frfotal po kuhinji. In krvave brizge škropil vsenaokrog. Predvsem po poribanem podu! Mislim, da sem takrat, stara osem let, podzavestno že bila na poti v vegetarijanstvo. In spominjam se tudi pravljic, ki sem jih požirala v svojih skrivnih bralnih kotičkih. O zmajih s tremi ali sedmimi glavami, pa junakih, ki so jih sekali, eno po eno do zadnje. Vija vaja, glavca preč, ne boš jedla kruhka več! Na to me je spomnila gospa z grosupeljskim melosom govora. Takoj sem se vprašala, koliko glav pa ima naša, slovenska RTV SLO? Ali bolje, koliko glav je imela, preden se je oglasila ta nežnočutna govornica! Recimo, da je imela tri. Eno bi lahko imenovali programski svet. Ampak njegov večinski del se res že nekaj let ne more pohvaliti z intelektualno ostrino duha in misli! Lahko bi se reklo, da nima prav bistre glave, kar je isto, kot da je nima. Druga glava je bila dobesedno odsekana pred meseci, ko je desna strankarska opcija strokovne in sposobne ljudi zamenjala z ljudmi, bogato obdarjenimi s popolnim nepoznavanjem medija, ki se mu reče televizija, a zato izdatno mehkih kolen in nestabilnih hrbtenic in glavami, ki jim nihajo na vratnih pecljih samo naprej in navzdol. No, nekaj teh ljudi je že leta vedrilo in oblačilo v programih te televizije, a smo napačno mislili, da ne morejo narediti večje škode in njihovih oddaj pač nismo gledali. Pa so potrpežljivo čakali in dočakali svojih pet minut. In kjer umanjkata dve glavi, je treba odstraniti še tretjo. K vragu velika gledanost, k vragu dobro pripravljene, odlično vodene oddaje. Stran z njimi! Me, glavce na mehkih vratovih, ki se upogibamo samo navzdol in navzgor le toliko, da se lahko upognemo spet navzdol, čemur se po domače reče kimanje, znamo bolje in bomo dokazali s svojimi oddajami, da je tako res. Zdaj pa ena gospa v parlamentu debatira o obglavljanju? Pravzaprav govori o lastnem slabo opravljenem delu, ko iz na pol odsekanega vratu na vse strani škropi neka zelena neužitna brozga, ki se ji reče zavist, ker pač ne znajo opravljati posla, za katerega je treba imeti znanje, voljo, pamet in dolgo kilometrino poznavanja televizijskega medija. Zavist, ker njihovih oddaj, njihovih skropucal, nihče ne gleda! Ker so slabo pripravljene, neprofesionalne, ker spominjajo na programe neke amaterske televizije, ko moraš, če jo po pomoti odpreš, takoj preklopiti na drug kanal, stanovanje pa temeljito prezračiti. Poveličujejo oddaje te televizije, kjer se hujska, laže, uporablja nizke govorne metafore in stavčne konstrukte, ki niso primerni niti za šankovsko okolje. Slovenska RKC pa kar tiho. Se ne zgraža, ne prepoveduje svojim vernikom, zlasti mladini, da bi gledali in poslušali te govorne strahote. Ja, Milčinski je bil resnično daljnoviden. Slovenski Nostradamus! Natančno je predvidel, kako bo miš, se pravi pamet, ki so jo vrli Butalci v sodu pripeljali iz Tepanj, dobila mlade in se bo razmnožila po vseh Butalah. In bo imela svoje stranke, svoje tiskane medije, svoje televizijske kanale in ni vrag, da si ne bo hotela prisvojiti še tisto televizijo, ki ji že leta dela zgago, ker s prstom kaže na njene grehe, napake, laži, manipulacije! Ker razkrinkava njeno borbo za oblast in njeno brezsramno bogatenje. Potem, so prepričani Butalci, bomo v Butalah brez napake! Bomo v Butalah mi, le mi, samo mi! Ja, k sreči pa je tako, vedno je bilo in vedno bo, kjer so Butalci so tudi Cefizlji! Veliko jih je! In ti se vedno izmuznejo pri tistih pekovih vratih, kjer ne stojijo leščerbe modrosti, bakle učenosti, butalski policaji!

Vesna Arhar Štih, Ljubljana