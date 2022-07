Poletje z rekordi, jesen pred izzivi

V Šobcu se lahko v teh dneh pohvalijo s stoodstotno zasedenostjo kampa in so na dobri poti do rekordne turistične sezone. Jeseni se bo začela gradnja krožišča na cesti med Lescami in Bledom, v kampu pa imajo v načrtu razvojne projekte za podaljšanje sezone. Tudi zato si želijo več podpore in sodelovanja z občino Radovljica.