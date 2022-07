Bojda ga nihče ni mogel prebuditi. Poskušali so ga priklicati po telefonu, strojevodja na vlaku je trobil, postajni načelnik je tolkel po vratih, prometnik pa je kar spal. Trajalo je in trajalo, preden se je prebudil in omogočil vlaku prihod na postajo. Človek bi mislil, da je zaspanega gospoda dolgoletno naporno delo prometnika tako izželo, da nujno in takoj potrebuje dopust. Ampak ne, to je bil šele njegov drugi dan na tem delovnem mestu. No, nekatere očitno povsem izžame že en dan v službi.