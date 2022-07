Srbija je prva država v regiji z neposredno letalsko povezavo s Kitajsko, je na sobotni slovesnosti ob vzpostavitvi letalske povezave s Kitajsko po poročanju srbskih medijev izpostavil Vučić.

Hainan Airlines je lete med Pekingom in Beogradom prek Prage uvedel septembra 2017, a jih nato konec leta 2018 ustavil. Zdaj bodo njegova letala na tej povezavi letela enkrat na teden, in sicer bodo v srbski prestolnici pristajala ob sobotah zjutraj ob 8. uri ter se istega dne vračala ob 15. uri. Let bo trajal devet ur in pol.

Jeseni bo letalsko povezavo s Kitajsko vzpostavila tudi srbska letalska družba Air Serbia, ki bo med Pekingom in Beogradom prav tako letela enkrat na teden.

T»o je velika stvar. Prispelo je Hainanovo letalo A330-300, nekoliko manjše pa bo letalo Air Serbia A330-200 z 258 sedeži od septembra ali oktobra. Kupili bomo še en A330, lahko pa napovem še eno letalsko povezavo s Chicagom. Povezovali bomo zahod in vzhod in leteli povsod - in to v regiji, samo iz Beograda,« je v soboto dejal Vučić, ki je pričakal prihod prvega letala iz Pekinga.

Z letalom je iz Pekinga pripotovala tudi kitajska veleposlanica v Srbiji Chan Bo. Ocenila je, da bo obnovitev neposredne letalske povezave z Beogradom odprla nove možnosti za sodelovanje na vseh področjih, imela pa bo vlogo tudi v krepitvi odnosov Kitajske z vsemi državami v regiji.

Vučić je izrazil pričakovanje, da bo letalska povezava s Kitajsko v Srbijo pritegnila večje število turistov in poslovnežev.

V prvih petih mesecih so v Srbiji zabeležili 77.000 nočitev kitajskih turistov, do konca leta pa jih pričakujejo 200.000.