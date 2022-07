»Prve informacije kažejo, da se je pilot piperja pripravljal na pristanek na letališču North Las Vegas in je trčil s cessno. Piper je padel na polje blizu letališke steze, cessna pa v vodno zajetje. Na vsakem od letal sta bili po dve osebi,« je sporočila FAA.

Preiskavo vodita FAA in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB). Regionalno letališče North Las Vegas leži kakšnih pet kilometrov severozahodno od mesta in ima tri steze. To letališče je bilo prizorišče letalske nesreče nazadnje leta 1978, ko je kmalu po vzletu strmoglavilo majhno letalo piper PA-31-350 s pilotom in devetimi avstralskimi turisti, poročajo lokalni mediji.

Letališče je veliko manjše od glavnega letališča v Las Vegasu, ki nosi ime po pokojnem demokratskem senatorju Harryju Reidu. Uporabljajo ga za manjša letala in za turistične polete po okolici.