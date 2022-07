»Naredila sva to. Ljubezen je čudovita. Ljubezen je prijazna. In izkazalo se je, da je najina ljubezen potrpežljiva,« je na svoji spletni strani zapisala igralka in se podpisala kot Jennifer Lynn Affleck.

Oba sta ljubljenca ameriških in svetovnih tabloidov, ki si bodo sedaj dali še več duška, potem ko je igralka svojim oboževalcem potrdila poroko. Že aprila je sporočila, da sta z Affleckom uradno zaročena.

V Las Vegas sta poletela v soboto, se postavila v vrsto za poročno dovoljenje skupaj s štirimi drugimi pari in se poročila v nedeljo zgodaj zjutraj v znameniti kapelici A Little White Wedding Chapel, ki se ponaša s porokami v avtomobilih »skozi predor ljubezni«.

52-letni Affleck in 49-letna Lopezova sta bila par ob prehodu v 21. stoletje in tabloidi so jima nadeli vzdevek Bennifer. Leta 2003 sta skupaj nastopila v filmski polomiji Gigli in leta 2004 v filmu Jersey Girl. Poroka, načrtovana za leto 2003, je bila preložena, leta 2004 pa sta sporočila, da sta se razšla.

Affleck se je leta 2005 poročilo z igralko Jennifer Garner, s katero imata tri otroke. Ločila sta se leta 2018.

Lopezova je bila že trikrat poročena, med drugim s pevcem Marcom Anthonyjem, s katerim imata dvojčka.

Zelo je odmevalo njeno razmerje z zvezdnikom baseballa pri ekipi New York Yankees Alexom Rodriguezom, s katerim sta se lani aprila razšla, potem ko sta bila še 20. januarja skupaj na inavguraciji predsednika Josepha Bidna, kjer je Lopezova pela.