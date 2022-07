Gre za kombinacijo podnebnih sprememb, pomanjkanja padavin, kmetijstva, ki se je usmerilo v dobičkonosne pridelke, ki potrebujejo veliko vode, in naraščanja števila prebivalstva v velikih mestih.

Trenutno se kar 95 odstotkov ozemlja te zvezne države z največjim številom prebivalcev v ZDA (skoraj 40 milijonov) sooča s pomanjkanjem vode, zalivanje vrtov pa postaja stvar zgodovinskega spomina.

Reka Kolorado ima vse nižji vodostaj, dežja ni dovolj že tretje leto zapored, prav tako ni dovolj snega v gorovju Sierra Nevada. Veliki vodni rezervoarji, kot sta Oroville in New Bullards, so na pol prazni.

Rekordno suho leto je bilo doslej 1977, vendar pa prvih šest mesecev letošnjega leta kaže, da bo postavljen nov rekord. Kmetijstvo, ki je največji porabnik vode, se bo letos po podatkih kalifornijskega ministrstva za kmetijstvo soočilo z 1,2 milijarde dolarjev izpada prihodka.

V Kaliforniji pridelajo 95 odstotkov paradižnika za proizvodnjo kečapa v ZDA, obenem pa tudi 83 odstotkov vsega svetovnega pridelka mandljev. Njihova pridelava, tako kot pridelava avokada in pistacij, zahteva ogromno vode.

Kmetijstvo nima dovolj vode tudi zaradi okoljevarstvenih zakonov, ki določajo, da mora 40 odstotkov vode v reke, jezera in ocean. Kmetje pa se pritožujejo, da vlada v časih, ko je bilo dežja dovolj, ni dovolj polnila rezervoarjev v strahu pred poplavami.