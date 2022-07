Bayern in Juventus dosegla 70-milijonski dogovor za de Ligta

Italijanski nogometni velikan Juventus iz Torina je sprejel ponudbo nemškega Bayerna za prestop branilca Matthijsa de Ligta na Bavarsko, so v nedeljo zvečer poročali tuji mediji. Nizozemski reprezentant naj bi nemškega prvaka stal 70 milijonov evrov in deset milijonov bonusov, pišejo tudi Sky, Kicker in Bild.