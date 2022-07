Olimpija se je iz 1000 kilometrov oddaljenega Luksemburga vrnila šele v noči s sobote na nedeljo po skoraj 16 ur dolgi vožnji z avtobusom. Ljubljančani so obtičali v Luksemburgu, ker je bilo letališče ob njihovem prihodu v četrtek zvečer že zaprto. Ker v petek niso uspeli odpotovati domov, so ob 17.51 poslali prošnjo na NZS za prestavitev tekme z Muro, a je bila zavrnjena, ker niso bili izkazani upravičeni razlogi. Na pot domov so odšli šele v soboto zjutraj ob 9. uri z avtobusom, ker je bil takšen prevoz najcenejši. Mura je bila po pričakovanjih boljša in ko so vsi pričakovali vodilni gol Sobočanov, je Olimpija zadela za zmago preko branilca Crnomarkovića po prostem strelu Kvesića. Zmago pa je potrdil novinec Lopes Pedro.

Radomlje so ponižale rezeviste Maribora

Maribor je nadaljeval tradicijo zadnjih petih let, da branilec naslova državnega prvaka novo prvenstvo začne s porazom. Radomlje so v Ljudskem vrtu nadigrale in ponižale rezervno zasedbo Maribora, potem ko trener Radovan Karanović z izjemno nezanesljivega vratarja Bergsna zamenjal kar deset igralcev v primerjavi z evropsko tekmo v sredo. »Od junaka do bedaka. Prevzemam odgovornost za poraz, ampak še enkrat bi naredil isto. Sedem od enajstih igralcev prve enajsterice ni v celoti opravilo priprav, zato smo jih morali spočiti. Nihče ni pričakoval, da bo prišlo do tako velikega števila napak. Maribor si takšnih porazov ne sme privoščiti,« je bil po tekmi jasen trener Maribora Radovan Karanović, ki je po obupno slabem prvem polčasu, ko so tekmecu puščali veliki prostora, poskušal z menjavami, a v igri ni bilo nobenega napredka. »Poraz ni enostaven, a ne bo pa vplival na tekmo v sredo s Šerifom,« je ostal optimist Karanović.

Čeprav je v Radomlje prišlo 12 novih igralcev in so skupaj šele sedem dni, so delovale veliko bolj uigrano od gostiteljev. Razigrani in kombinatorni Radomljani so počeli, karkoli so hoteli, dosegli tri gole po velikih napakah gostiteljev, četrtega pa jim je razveljavil VAR. »Ko sem videl postavo Maribora, sem predvideval, da v njihovi igri ne bo avtomatizmov, zato sem se odločil za napadalen pristop. S čim večjo posestjo žoge smo želeli narediti Maribor nervozen. Po uvodnih slabih desetih minutah je bilo nadaljevanje fenomenalno, bili smo taktično fleksibilni in fantje so uživali. Ljudje so lahko videli srce, dušo in pogum tega kluba,« je bil navdušen trener Radomelj Nermin Bašić, ki pa je igralce takoj opozoril, da je to šele prvi krog.

Remi med Domžalami in Celjem je najpravičnejši izid po skromni predstavi obeh klubov. »Zaslužili smo si več kot točko, saj smo tekmeca prisilili, da je trpel v obrambi,« je menil novi trener Celja Roman Pilipčuk. Potem ko je Koper že v petek z 2:1 s težavami premagal Tabor, ki šele sestavlja ekipo, bo danes še tekma Gorica – Bravo.

Domžale – Celje 0:0 Stadion v športnem parku Domžale, gledalcev 300, sodnik: Sagrković (Vrhnika), rumeni kartoni: Ilenić, Ja. Pišek, Mulalić; Zec, Vuklišević, Ajhmajer. Domžale: Mulalić, Ilenič (od 77. Žinič), Schoissengeyr, Klemenčič, Strajnar, Jo. Pišek (od 77. Saitoski), Ja. Pišek, Husmani, Perc (od 64. Markuš), Jakupović, Durdov (od 38. Vuk), trener: Rožman. Celje: Rozman, Ajhmajer, Zec, Vuklišević, Morozov, Kouter, Zabukovnik, Janjičić (od 90. Vrbanec), Iličić (od 59. Bizjak), Božić (od 73. Gbamble), Ikwuemesi, trener: Pilipčuk. Igralec tekme: Janez Pišek. Streli v okvir gola: 5:4, streli mimo gola: 4:0, prosti streli: 5:17, koti: 2:4, obrambe vratarjev: 4:5, število napadov: 114:145, število nevarnih napadov: 51:82, posest žoge (v odstotkih): 46:54.

Maribor – Radomlje 0:3 (0:2) Strelci: 0:1 Čuić (11), 0:2 Cerar (35), 0:3 Nuhanović (74). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodnik: Bubek (Nova Gorica) 7, rumeni kartoni: Koderman; Čuić, Vrhovac, Hadžić. Maribor: Bergsen 4,5, Mutavčić 5, Pihler 5, Šoštarič Karić 5, Koderman 5, Maher 4,5 (od 46. Watson 5), Antolin 5, Guerrico 4 (od. 46. Brnić 5), Šturm 4 (od 46. Božić –, od 73. Sirk –), Kronaveter 5, Vipotnik 4 (od 61. Baturina 5), trener: Karanović 3. Radomlje: Velić 6,5, Ševelj 6,5 Guček 7, Vrhovac 6,5 (od. 70. Jazbec –), Hrvoj 6 (od 70. Marković –), Nuhanović 7,5, Čalušić 6,5, Čuić 7, Sever 7 (od 89. Nadarević –), Cerar 7 (od 70. Sokler –), Hadžić 6 (od 76. Sošić –), trener: Bašić 7. Igralec tekme: Sandi Nuhanović (Radomlje). Streli v okvir gola: 4:7, streli mimo gola: 3:4, prosti streli: 16:9, koti: 7:3, obrambe vratarjev: 4:4, število napadov: 109:97, število nevarnih napadov: 51:59, posest žoge (v odstotkih): 51:49.