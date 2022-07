Poslanci se bodo ob začetku parlamentarnih počitnic sestali še na izredni seji, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Vlada je predlagala preložitev začetka izvajanja veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi na april 2024, v vmesnem času pa namerava pripraviti nujne spremembe tega zakona in podzakonskih aktov.

Po nove rešitve

V vladi se sklicujejo na pomanjkljivosti trenutne vsebine zakona, ki po njihovi oceni ne omogoča izvajanja v praksi. Zato je po njihovem mnenju nujno in neodložljivo, da se datum izvajanja zakona, ki zadeva velik del populacije in ima velike finančne učinke, prestavi. Ključni cilj predloga novele je tako po navedbah predlagateljev odlog začetka uporabe zakona v poglavitnem delu, kar bo omogočilo ponovno preučitev določb, ki jih je uvedel. Na tej podlagi naj bi bilo nato izvedeno oblikovanje ustreznejših zakonodajnih rešitev, ki bodo olajšale uveljavitev novega sistema dolgotrajne oskrbe v praksi.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa bo ta teden razpisala lokalne volitve in volitve predsednika republike. Datum lokalnih volitev sicer določa že zakon. Novela zakona o lokalnih volitvah, sprejeta novembra 2017, je kot stalni datum rednih lokalnih volitev določila tretjo nedeljo v novembru. Te bodo tako letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra. Volilci se bodo na njih izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov. Slednji imajo različno število članov, odvisno od velikosti občine, v skladu z zakonom jih je od sedem do 45.

Priprave na jesen

Konec letošnjega leta se mandat izteče tudi aktualnemu predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je svoj drugi mandat nastopil 23. decembra 2017. Datum predsedniških volitev uradno še ni znan, v skladu z zakonom o volitvah predsednika republike pa predsednik DZ predsedniške volitve razpiše najhitreje 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

V strankah se tako pospešeno pripravljajo na dvoje jesenskih volitev. V večini že potekajo postopki evidentiranja kandidatov za županske volitve, nanje pa se nameravajo stranke pretežno podati z lastnimi kandidatnimi listami. Ob tem se nadejajo izboljšati rezultate izpred štirih let.