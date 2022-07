Novinci v politiki v sredino lestvice priljubljenosti

V julijskem barometru priljubljenosti slovenskih politikov je prišlo zaradi aprilskih volitev do večjih sprememb, saj so nekateri po volji ljudstva izgubili status politikov, denimo nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V redakciji smo opravili nov nabor politikov za ocenjevanje, izbrali pa so jih anketiranci oziroma so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo.