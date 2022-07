Če ste ljubitelji sladkih ameriških borovnic – svežih, v pecivu ali v žganici, in v soboto niste ujeli praznika borovnic v Borovnici, vam je lahko žal. Kajti poletno vreme je v zgodnjem popoldanskem času v kotlino na ljubljanskem barju privabilo kar lepo število ljudi, ki so prišli, nekateri kar s kolesi, iz različnih koncev Slovenije. Tudi nekaj tujcev, ki so se pripeljali pogledat mogočno kamnito ruševino, ki pripoveduje zgodbo o nekoč največjem kamnitem mostu v Evropi, po katerem je potekala železniška proga iz Dunaja proti Trstu, je z veseljem sledilo omamnim vonjavam in zvokom narodne zabavne glasbe, kasneje tudi glasnega rocka.

Praznik povezali s foklornim festivalom

Da je organizator borovniškega že tradicionalnega festivala borovnic poskrbel za vse generacije, je potrdil pogled na mlado mamico, ki je z eno roko lovila dečka, ki je še imel nekaj ostankov temnomodrega sladkega sadeža okoli ust, na ramenu druge roke pa je nosila mlajšega borca, ki je že omagal. »Letos smo res poskrbeli za pestro dogajanje, tudi v otroškem kotičku, kjer so čez dan potekale delavnice, prav tako so bila otrokom na voljo napihljiva igrala,« nam je v pogovoru potrdila Melita Bole, ki se je podpisala pod letošnji festivalski program. Letos so v sklopu pestrega dogajanja organizirali tudi prvi mednarodni folklorni festival, na katerega so povabili skupine iz Slovenije in tudi Hrvaške. »Imamo skupino iz Slovenije, ki pleše indijske plese. Prav je, da ljudem širimo obzorja tudi kar zadeva tujo folkloro,« je povedala sogovornica in izpostavila plesalce iz hrvaškega Zagorja, natančneje iz Ljubešćice. »Plesalcev so se razveselili tudi domačini, saj je pred desetletji veliko ljudi iz tega kraja prišlo delat v borovniško lesno industrijo, tukaj ostalo in si ustvarilo dom,« je povedala Boletova in omenila še folklorne skupine iz središča ob Dravi, iz Rakeka, Blok, Polhovega Gradca in seveda lokalno folklorno skupino Bistra, katere članica je tudi sama.

Čeprav je praznik borovnic vrsto let potekal na drugi lokaciji, Melita Bole razloži, da se je nekdanja industrijska cona nekoč uspešnega podjetja Liko izkazala za najbolj primerno. »Vse se tako dogaja na enem koncu in obiskovalci imajo vse ponudnike – večinoma gre za domačine – na kupu,« je še povedala in nas usmerila do borovniške osnovne šole, kjer so lokalne klekljarice pripravile razstavo čipk. »Vsekakor si zaslužijo pozornost, saj ves čas tarnajo, da so stare in brez podmladka. Tako kot mi plesalci, ki iščemo predvsem fante, da se pridružijo naši folklorni skupini Bistra,« je Boletova pogovor izkoristila za novačenje sveže »krvi«.

Od burgerjev do borovničevega zavitka

Sveža »kri« med vsemi kuharskimi mojstri pa je zagotovo bil tudi aktualni zmagovalec kuharskega šova masterchef Luka Novak. V delovnem elementu, kljub močni podpori kuharske ekipe, je komaj dohajal s peko burgerjev. Le redkim je uspelo v objektiv svojega telefona ujeti trenutek, ko si je kuharska zvezda vzela čas za svoje oboževalce. Novak, ne ravno domačin, ampak iz sosednje Brezovice, je bil tako eden redkih gostujočih ponudnikov. »S prvim nasadom je oče začel že leta 1986, tako da imamo že 36-letno tradicijo vzgoje ameriških borovnic,« nam je povedala Anja Pirc in dodala, da je pravzaprav sestra Maja mlada prevzemnica kmetije.« Hčerki sva prevzeli njegovo delo, sicer pa oče še vedno zelo veliko pomaga. Izkušnje naredijo svoje, tudi predvidevanja,« je povedala Anja, ki smo jo obiskali na njeni stojnici. Izredno sladke borovnice, ki so jih ponudniki prodajali po skupaj dogovorjeni ceni 10 evrov na kilogram, so za zdaj edini produkt, ki ga družina trži. Vročina pridelovalcem sadeža še ne dela preglavic. »Močno sonce poskrbi, da so borovnice izredno sladke, jutranja rosa na barju pa, da grmovje ni žejno. Zaščitne protitočne mreže pa preprečijo obisk jate škorcev.«

Je pa na lačne škorce močno spominjala simpatična skupina otrok, ki je posedala v senci in zobala sladke »frnikule«, kot se je izrazil eden od njih. Vsi skupaj so priznali, da so sveže borovnice še vedno najboljše. »Čeprav so odlične tudi v pecivu ali v palačinkah z malo smetane,« je še dodal fantin, ki nas je usmeril do stojnice, kjer prodajajo najboljši borovničev zavitek. »Mislim, da smo vse gospodinje pečice ugasnile včeraj pozno zvečer. Je nekaj čisto drugega, ko ponudiš sveže pečeno sladico,« nam je povedala Tina Mazi, predsednica društva Podeželskih žena Ajda Borovnica in tudi sama potrdila, da je bil zavitek najbolj iskan. »V zadnjih letih se medgeneracijsko učenje v društvu vzpostavlja preko kuharskih tečajev, delavnic in učenja ročnih spretnosti. Starejše članice tako znanje prenašajo na mlajše,« je povedala Mazijeva in poudarila, da društvo šteje okoli sto članic. Odgovor na vprašanje, v kakšni obliki sama najraje uživa borovnice, pa je bil tudi zanjo velik izziv. »Zagotovo je sveža borovnica najboljša, iz nje pa delamo marmelado, drobno pecivo, pa tudi sadni biskvit,« je še povedala sogovornica, Tine Palčič pa nas je hitro prepričal, da se lahko iz ameriške borovnice »zvari« vrhunsko žganje. »Trenutno imamo na našem koncu največji nasad ameriških borovnic, generalno zalagamo dva večja trgovca, prodajamo tudi na kmetiji. Za žganjekuho uporabimo viške borovnic oziroma kar je slabše kvalitete oziroma so jagode napokane, preveč zrele,« je povedal Palčič in se pohvalil s kar tremi nagradami.

In če smo vam podražili brbončice s sladkimi ameriškimi borovnicami, ponudniki vabijo, da jih obiščete kar na domu. »Borovnice si lahko naberete sami, otroci pa lahko tudi preverijo, kaj se zgodi pod tvojimi nogami, če skočiš na barjanska tla,« je ob koncu druženja povabila Anja Pirc.