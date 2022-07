»To je bil srečen dan. Da ni nihče mrtev, je skoraj neverjetno,« je petkovo nesrečo zaradi udarov strele med pohodnike, ki so se popoldne vračali s Triglava proti Malemu Triglavu, komentiral vodja reševalne akcije, ki je sledila, Iztok Arnol. V eni minuti so se zvrstili vsaj trije udari strele na območje, kjer se sta hodili dve manjši skupini. »Hodili so v vrsti, ampak strela je udarila spredaj, zadaj in v sredino,« pojasnil Arnol. Stekla je reševalna akcija: kljub slabemu vremenu je še isti večer posadki policijskega helikopterja uspelo dva hudo poškodovana odpeljati v ljubljanski klinični center. Ostalih 16 lažje poškodovanih je prenočilo v planinski koči. Na varno so jih spravili v soboto zjutraj. Dva sta bila tujca, ostali Slovenci.

Najprej je začelo rahlo deževati, goro je prekrila gosta megla, potem pa je strela pohodnike, vse primerno opremljene za gore, razmetala po skalovju. V vsaj dveh primerih je šlo za direkten udar v človeka, v nekoga naj bi udarila celo dvakrat, trije so obležali nezavestni, je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj. Vsi so se odpeli od jeklenice in se nekoliko odmaknili. Sami so poklicali na 112, večina jih je izklopila mobilne telefone. »Nekateri so bili prestrašeni. Od posameznega človeka je odvisno, kako to predela. Za najbolj poškodovanega so rekli, da je bil še najbolj miren,« je razložil Arnol in dodal, da je šlo za mlade ljudi.

Katastrofalno vreme

Informacije o nesreči v začetku zmedene. Najprej je bilo govora o enem poškodovancu, potem pa se je število začelo množiti, je povedal Arnol. Gorskim reševalcem iz Kranjske Gore so se pridružili kolegi iz Rateč, Jesenic in Bohinja. na pomoč so poslali dodatno ekipo za klasično reševanje. Vendar se je zaradi slabega vremena izkazalo za prenevarno.

»Zaradi nevihte na vrhu Triglava nismo mogli takoj poleteti. Kasneje pa smo ujeli eno 'okno' in prišli do Kredarice. Poškodovanci so dobili zdravniško oskrbo, a zaradi megle je bilo treba počakati. V zadnjem trenutku se je vreme toliko popravilo, da smo lahko hudo poškodovana odpeljali v UKC Ljubljana,« je povedal Primož Škufca iz policijske letalske enote, ki je prišel na pomoč z medicinsko ekipo. »V soboto zjutraj smo se na Brniku zbrali že ob pol petih, a je bila na Triglavu spet nevihta. Ko se je umaknila nad Jelovico, smo poleteli. Pet poškodovanih smo prepeljali v jeseniško bolnišnico, enajst v Ljubljano, na koncu pa še reševalce v dolino,« je dejal. V petek je bilo vreme katastrofalno, v soboto malo manj. »Na srečo imamo v policiji nove, tehnološko zelo napredne helikopterje, da smo akcijo precej varno izpeljali,« je izjavil.

Pomagal je tudi helikopter Slovenske vojske, ki je v petek okoli 2200 metrov visoko nad Konjsko sedlo prepeljal sedem reševalcev, da so se nato peš odpravili do kraja nesreče. En helikopter a SV je bil v pripravljenosti. »Tretji helikopter je bil zaradi nujne medicinske pomoči v Mariboru, še eden pa je gasil požar ne Krasu. SV je letos opravila že 383 posredovanj; 87 v gorah, štiri prevoze inkubatorjev, sodelovali smo na 12 požarih in vrgli preko milijon litrov vode,« je pojasnil Jernej Ramovš.

Od lažjih do smrtnih posledic

»Udar strele je zelo nepredvidljiv dogodek. Zato spremljajmo vremensko napoved in tudi razvoj vremena v naravi. Če kaže na nevihto, čim prej najdimo zavetje v kaki koči,« svetuje zdravnik in gorski reševalec dr. Primož Trunk, ki je bil del sobotne dežurne reševalne ekipe. Miha Primc, podpredsednik gorske reševalne zveze, pa, da se poleti, ko so popoldanske nevihte zelo verjetne, odpravimo v gore dovolj zgodaj. »Izbirajmo poti, ki smo jim kos, s seboj imejmo topla oblačila (v petek so se temperature spustile do štirih stopinj) in zadostne količine vode in hrane,« je pridal.

Poškodbe zaradi strele so lahko zelo različne, od lahkih do smrtnih. V gruči obstaja velika možnost, da bo poškodovanih veliko. Varneje je hoditi razpršeno. »Najbolj se bojimo motenj srčnega ritma, ki so zelo pogoste, potrebno je oživljanje. Značilne so tudi opeklinske rane tam, kjer električni tok vstopil v telo in iz njega izstopi. Praviloma so zelo hude in globoke. Pogosto je mravljinčenje. Zaradi piša strele človeka lahko vrže nekaj metrov stran in se tudi pri tem poškoduje,« je razložil Trunk. V konkretnem primeru je poleg treh, ki so bili nekaj časa v nezavesti, večina čutila mravljinčenje, nekaj je bilo tudi opeklinskih ran.