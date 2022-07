Kot je povedal poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, se bo olimpijade, na kateri pričakujejo okoli 10.000 domačih in tujih gostov, udeležilo 19 ekip mladine in članov iz Slovenije. Gasilci se bodo med seboj pomerili v več disciplinah, med katerimi bo zagotovo najbolj atraktivna vzpon z lestvijo v večnadstropno stavbo. Večina tekmovanj bo potekala na stadionu Kladivar, treningi pa na okoliških stadionih in dvoranah. Na celjskem sejmišču bodo pripravili sejem sodobne in stare gasilske tehnike.

Mladina pa bo imela poleg klasičnega tekmovanja še nastop narodov, kjer se bodo predstavili s kulturnim ali zabavnim programom, razstavo narodov in zabavno taborsko-lager olimpijado. V centru Celja se bodo predstavili slovenski gasilci-veterani, članice in mladi, prav tako pa bo potekala tudi promocija najmlajših pionirjev, starejših gasilcev in tekmovanje gasilskih dvojic.