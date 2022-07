Na letošnjem 18. Grossmannovem festivalu se je v tednu dni, najprej v Ormožu, nato pa še v Ljutomeru, zvrstilo 69 filmov, od tega približno polovica v različnih tekmovalnih programih: pet celovečernih žanrskih celovečernih del se je potegovalo za osrednjo nagrado hudi maček, šest glasbenih dokumentarcev za nagrado hrupni maček, še dvanajst kratkih filmov je bilo v konkurenci za Slakovega hudega mačka, šestnajst pa za nagrado mélies d'argent, namenjeno kratkim evropskim žanrskim filmom. Častna huda mačka za svoj izjemni prispevek k žanrski kinematografija sta prejela ameriški igralec Robert Englund in ameriški režiser Jack Sholder, ki sta bila tudi osrednja gosta festivala.

Dobitnik hudega mačka, tajvanski film Žalost (2021), je že pred festivalom obveljal za eno od letošnjih poslastic, saj je na podobnih žanrskih dogodkih doslej prejel že več nagrad, kanadski scenarist ter režiser Rob Jabbaz pa je s to grozljivko pokazal, da zombijevske teme še nikakor niso izčrpane. »Žalost izpolnjuje vse pogoje za vrhunski žanrski film: je neizprosen, domiseln, ponuja močne like in odlično igro, ima imenitne posebne učinke, je dobro zrežiran in posnet – in je tudi relevanten za svet, v katerem živimo,« je zapisala žirija glavnega programa, ki so jo sestavljali Jack Sholder,Loris Curci in Igor Zupe. Posebno omembo so namenili še finskemu filmu Valjenje (2022) v režiji Hanne Bergholm za »odlično spajanje žanrskega in art filma« v »nežni, a včasih tudi brutalni dramatizaciji« učinkov disfunkcionalne družine na psiho mlade deklice. Nagrado občinstva za najboljši celovečerni film pa je prejel igrani prvenec ameriške režiserke Sylvie CaminerSledite ji.

Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je dobil avstralski film Podzemlje d.d. – vzpon in padec alternativnega rocka (režija Shaun Katz), ki podrobno, doživeto ter kritično predstavi nekatera najbolj znana imena ameriške alternativne glasbene scene in njihovo držo do pritiskov glasbene industrije. Posebne omembe je bil deležen še kratki dokumentarni film Zveri iz Soče (2021) slovenskega režiserja Jake Čurliča. V sekciji za nagrado mélies d'argent je slavila francoska stop-motion animacija Odrta (2020) v režiji Joachima Hérissa, Slakovega hudega mačka pa je prejel tajvanski kratki film Za vedno ločeni, ki ga je zrežiral Alan Chung-An Ou; posebno omembo si je prislužila še španska srhljivka Au pair režiserja Davida Péreza Sanuda. Vinskega hudega mačka je letos odnesel souvignon letnik 2021 (Vina Herga).