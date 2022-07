Ste zelo pedanten trener. Kako ste zadovoljni z opravljenim med pripravami?

Treningi so še bolj intenzivni kot lani. Z izjemo poškodovanih Kirma in Kerina so ostali opravili večino treningov. Ker smo zadržali vse igralce, ki smo jih želeli, smo v priprave šli še z večjim optimizmom kot v prejšnje. Naša največja dodana vrednost glede na tekmece v ligi je, da smo obdržali 95 odstotkov igralcev, zato imamo manj dela z uigravanjem in vse skupaj le nadgrajujemo. V fazi napada smo naredili velik napredek v organizaciji igre, v fazi branjenja pa bomo pokazali tisto, kar smo načrtovali že spomladi, a nam ni uspelo zaradi bolezni in poškodb.

Napovedujete, da ste dvignili kakovost igre v napadu. Kaj bo letos drugače?

Ne ukvarjam se veliko s statistiko, vendar po eni smo bili najboljši že lani. Na vseh 36 tekmah smo imeli v povprečju najmanj prostora med prvo in zadnjo linijo na igrišču. Letos želimo celotno formacijo prestaviti še bližje golu tekmeca, ko imamo in nimamo žoge.

Filozofija Brava je vključevanje mladih iz lastne šole. Kateri so najbolj navdušili?

Minute si morajo prislužiti. Nekaj je igralcev, ki bodo že jeseni dobili veliko minut, če bodo nadaljevali v takšnem ritmu. Izpostavil bi Puconja, Vodeba, Lubeja in Selana. Ostali so začutili, kaj zahteva članski nogomet in so na pravi poti.

Med pripravami ste igrali tekme z močnimi tekmeci Crveno zvezdo (1:2), Čukaričkim (2:1), Rijeko (1:1) in Luton Townom (1:2). Kaj so pokazale?

Močnejše ekipe izbiramo zato, da smo moštveno izzvani na skrajni limit, obenem pa vidimo, kaj lahko igralci, ki so prodajno najbolj zanimivi, rešujejo v igri ena na ena v obeh smereh. Po takšnih tekmah se poveča zanimanje za naše igralce in do konca avgusta se bo zgodi še kakšen odhod, a imamo ustrezne zamenjave. Trenutno imamo kar šest enakovrednih branilcev.

​Luton Town je igral kvalifikacije za napredovanje v elitno angleško ligo. Kje je v Bravo v primerjavi z angleškim drugoligašem?

To je drug svet. Največja razlika je bila v fiziki, saj so visoki 190 centimetrov, težki 90 kilogramov in neverjetno hitri. To je njihova osnova, glede igre pa smo bili dobri v vseh segmentih. Na trenutke smo prevzeli pobudo, znali pripraviti napad in biti nevarni za gol. Ko sem se pogovarjal z njihovim trenerjem, je njihova filozofija neverjetno identična naši v modelu igre, skavtingu in povezovanju športnega ter poslovnega modela.

Znova boste imeli najmlajšo ekipo v ligi s povprečno starostjo 22,8 leta.

Naša mladost je relativna. Trontelj, Kurtović in nekateri vstopajo v svojo četrto prvoligaško sezono, zato imajo v prvi ligi že toliko minut, da niso neizkušeni. To, da imajo mladi že lepo kilometrino, je naša prednost.

​Bravo je vsako leto višje v slovenski ligi. Boste pod pritiskom, da izboljšate lansko peto mesto?

Pritisk zame je, da ekipa konstantno kaže tisto, kar želimo igrati, ker si tako povečujemo možnosti za dober rezultat. Če se nam posreči, da dobimo še dve vrhunski okrepitvi, zadržimo stalnost in imamo malo sreče z zdravjem, sem prepričan, da lahko posežemo v sam vrh. Ker ligo poznamo do potankosti, smo lahko samozavestni.

Kakšna bodo razmerja sil v letošnjem prvenstvu?

Ker se ekipe šele sestavljajo, je težko napovedati. Glede na trenutne zasedbe so favoriti za vrh Maribor, Koper in Mura. Zelo ambiciozna sta Celje in Domžale. Ne vemo, kaj se bo do konca prestopnega roka zgodilo z Olimpijo. Krog kandidatov za naslov bo zelo širok. Liga me navdušuje, saj ima ogromno potenciala. Ker so letos termini tekem sredi poletja normalni, pričakujem, da bo v uvodnih krogih igra kakovostnejša, kot je bila v minulih sezonah.

Ali bo glede na velike težave Olimpije postal Bravo prvi klub v Ljubljani?

Da, če bomo na lestvici pred Olimpijo. Če nam to uspe, bomo korak bližje Evropi.

Postajate slovenski Ferguson, saj ste trener Brava že od leta 2017.

Nedavno mi je sin dejal, da si tudi on tega želi, saj meni, da bo tako tudi on enkrat zaigral v tej ekipi.

Pričakovanja za prvo tekmo v Novi Gorici.

Naša rdeča nit v prvenstvu bo, da se ne bomo se obremenjevali z nasprotniki glede postavitve in načina igre, saj imamo ogromno dela s tem, da smo mi dobri. Ko smo dobri, je vseeno, kakšen je tekmec.