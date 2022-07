Nov energetski imperij

Morda je pretirano, a ne povsem napačno, če rečemo, da je resen odziv mednarodne skupnosti (kakšen cinični evfemizem) v Ukrajini izostal zaradi šahovske igre glede energentov. Ruska dobava je ne glede na posledice za domačo industrijo vedno lahko argument več, adut pri licitaciji o ravnanju celine, ki se boji prihajajoče zime. »Veliko se umira, a to je Putinova strategija,« trdijo časopisni naslovi, ki posredujejo ameriške obveščevalne vire. »Rusom vojna ne gre tako, kot so pričakovali, in težko jo je voditi z razdalje sedemsto kilometrov,« trdijo vojaški analitiki, ki se sklicujejo na vse bolj napete odnose med obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in Putinom. Sicer pa, kar zadeva strategijo, zaradi katere umira preveč ljudi – uradni podatki se gibljejo med deset in štirinajst tisoč ruskih vojakov –, ta ne daje rezultatov. To in pa dejstvo, da je bilo ubitih sedem ruskih generalov, priča o kaosu.