»Glede na to, da je bil izglasovan projekt doživljajskega igrišča za ureditev zaraščenega območja, očitno ljudje s tem prostorom čutijo, jim nekaj pomeni,« je ob tem dejal novogoriški župan Klemen Miklavič. Po njegovih besedah urejen javni prostor tako širijo tudi na levi breg Korna. Zaradi visokih dreves je območje senčno in nekoliko hladnejše kot drugi deli mesta. Postavili so parkovne klopi, da se lahko meščani družijo in pogovarjajo v prijetnem okolju, pa tudi hišico, kjer si bodo obiskovalci lahko izposodili različne športne rekvizite ter kupili ohlajene brezalkoholne pijače in sladoled.Za projekt doživljajskega igrišča je novogoriška občina namenila 10.000 evrov. V prihodnje ga bodo še nadgrajevali, zamisli za novosti pa bodo predlagali obiskovalci, katerih mnenja in predloge bodo zbirali v posebnem nabiralniku. Za upravljanje bo skrbel Mladinski center Nova Gorica. Doživljajsko igrišče in hišica ob Kornu sta postavljena poskusno, in sicer do konca septembra. Po zaključku sezone nameravajo ljudi povprašati o izkušnjah in predlogih, načrtujejo tudi javno tribuno.