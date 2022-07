Nepreslišano: Dr. Žiga Malek, okoljski znanstvenik

Mislim, da se v Sloveniji tak scenarij [nizozemski scenarij – upor kmetov] ne more zgoditi, čeprav imamo zelo bogato zgodovino kmečkih uporov. Kmetijstvo ima v Sloveniji precej manjšo gospodarsko moč, kmetje so precej odvisni od subvencij. Tudi na Nizozemskem so, a tu so kmetije podjetja, ki so globoko vpeta v svetovne dobavne verige, medtem ko v Sloveniji tega ni.