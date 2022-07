Tudi zato je treba takoj in brez odlašanja pokazati svoje znanje, odločnost, pogum in verodostojnost. Tudi seveda rezultate. Metanje polen pod noge, pritlehna ravnanja in podtikanja, celo zavestno nedržavotvorna ravnanja, ki so na meji sprejemljivega, ali pa že krepko čez mejo, so »normalno« delovanje trenutne opozicije SDS in NSl. Vnaprejšnja napoved takšnega ravnanja je ob formalno zagotovljeni strankarski »državotvornosti« tako ogledalo trenutne opozicije, ki z umazanimi kadrovskimi potezami na RTV Slovenija, grožnjami z referendumi, ki naj bi sicer bili legalno politično sredstvo, ter še vrsto drugih zadev, poskuša ne le zavirati, temveč celo vračati državo v prejšnje nezakonito in neustavno stanje svoje avtoritarne oblasti. Seveda je potrebno, da trenutna oblast jasno in energično nastopi proti takšnim poskusom obnašanja bivših oblastnikov, ki ne priznajo, da so izgubili volitve. Kam lahko takšna stanja pripeljejo, imamo lep primer v Trumpovi Ameriki, ki je menda vzor demokracije vsemu svetu. Od vdora v parlament do razpihovanja vojn po svetu, iskanja novih sovražnikov v Kitajcih in Rusih, no, tudi v neenotni Evropi, in še česa.

Pa da ne bo vsega kriva opozicija, je le potrebno povedati, da je na začetku izrečena misel o rezultatih nove vlade seveda ključna. Vseeno bo treba tudi hitro rešiti probleme, ki se vlečejo že 31 let. Brez zanašanja na tiste, ki so takšno stanje povzročili! Ne mislim samo na opozicijo, temveč tudi številne aktualne »veličine« v državi, ki so svoje pač že »odslužile«. Tako miselno, delovno, napredno, kot tudi ne v korist državljanov.

Pred volitvami smo jasno povedali, kaj zahtevamo. Na volitvah pa smo to z veliko večino potrdili! In predstavniki parlamenta, vlada in vsi pristojni naj to takoj izpeljejo. Vsem janšam navkljub. Prav tako pa je treba jasno poudariti tudi to, da naj vsi konkretno odgovorni, ki imajo na vesti kazniva dejanja, za ta tudi odgovarjajo! Pristojni naj vložijo kazenske ovadbe in če je treba tudi postopek za odvzem poslanske imunitete za tiste v parlamentu in za druge, ki so že več desetletij nepogrešljivi in rušijo to državo ter ne pustijo dihati državljanom. Naj se za vse izpeljejo ustrezni kazenskopravni, ne samo politični postopki.

Torej kar zadeva rešitev: Janša bo to državo oziroma družbo in institucije uničeval v neskončnost. Kadar je in kadar ni na oblasti. Zato je glavni problem še vedno Janša in šele nato vsi ostali. Lep primer njegovega rušenja je RTV. Ampak to je že druga vsebina. Ne moreš graditi temeljev nove hiše na strehi stare. In družbeni problemi se rešujejo v parlamentu! Pika. Konec! Volitve so bile in zdaj gre le še za realizacijo. Stvar pravosodja pa je, da loči med političnim in kaznivim delovanjem kogar koli. In tu imajo tudi sodišča kar veliko dela, če hočemo kdaj postati normalna država. Brez Krivičeve »uravnoteženosti« ustavnega sodišča je ta praksa že na RTV in drugje v državi, v ne samo dveh letih, dokazala, kam to pripelje.

Ko sem pred kratkim pisal o enakopravnosti in ošvrkni vse oblastnike v primerjavi z državljani, sem mislil na to, da je treba tudi državo voditi odgovorno, strokovno in državotvorno. Tudi brez pravnih mešetarjev na vseh nivojih in povsod, a vendar pravno odgovorno in neodvisno. Važni so sodelavci, timsko delo in tudi ustrezni jasni predpisi ter seveda odločevalec – minister ali kdorkoli, ki ni nemočna oseba in izgubljen »revež« v kupu predpisov ali strank. Pa na primer na to, da je Tatjana Bobnar takoj in energično potegnila nekatere poteze, vsi ostali pač še ne. Ne mislim torej samo na vlado.

Ni država spovednica, da tisti, ki so ga vsebinsko zelo polomili, dobijo odvezo in še naprej delajo narobe, ne popravijo napak itd.

Ne, država je tudi razvoj, upanje, sociala, varnost, odgovornost in še kaj. Predvsem pa smo država mi, ljudje.

Miloš Šonc, Grosuplje