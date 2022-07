Prva odločitev vlade, ki je ni bilo

Nova vlada deluje hitro in učinkovito, ne izgublja časa v nepotrebnih razpravah, ki so bile že opravljene, in tudi rešitve potrjene na volitvah. Ko me je pred letom osebni zdravnik poslal na specialistični pregled, je rekel naj grem k zasebniku. Tam je bila čakalnica polna, zato sem se odpravil v še bližnji javni zavod. Tam ni bilo nobene vrste, sestre, operater na napravi in zdravnik so samevali. Seveda so mi takoj opravili pregled in bolj kot moje zdravstvene težave jih je zanimalo, zakaj sem prišel k njim. Jasno je bilo, da bi moral k zasebniku, od katerega osebni zdravnik dobi kako nagrado – seveda o tem nismo govorili, bilo je pa to očitno in v zraku. Da so to doslej dopuščali politiki, je jasno; da so bili, milo rečeno, slabi in je logično, da nova vlada dela le tisto, kar bi morale vse ostale vlade pred njo.