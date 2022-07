Na Otoku se pripravljajo na vročinski val, kakršnega še ni bilo, saj utegne prinesti rekordno izmerjeno dnevno temperaturo 40 ali celo več stopinj Celzija. Že minulo noč naj bi se živo srebrno v delih Anglije dvignilo na 25, v Londonu celo na 30 stopinj. Raziskovalni inštitut Grantham ​za podnebne spremembe in okolje ocenjuje, da bi že to utegnilo zahtevati od 1500 do 2000 življenj. Lani in predlani je zaradi vročinskih valov s precej nižjimi temperaturami, kot jih napovedujejo zdaj, umrlo okoli 1600 ljudi več, kot jih umre sicer.

Otok bo danes in jutri bolj vroč kot Sahara. Zato je državni meteorološki urad prvič v zgodovini objavil tako imenovano rdeče opozorilo pred ekstremno vročino v velikem delu Anglije. Po oceni meteorologov je torej zelo verjetno, da bo ta vročinski val ogrozil in zahteval življenje ne samo starejših in ranljivih, ampak tudi mlajših zdravih ljudi, posebno neprevidnih. Britance pozivajo, naj se tako resno odzovejo na to opozorilo, kot bi se na opozorilo o prihajajočem viharju, in spremenijo svoje načrte. Zelo vroč zrak, ki prek Španije in Francije prihaja na Otok iz Afrike, prinaša zelo visoke, zelo verjetno rekordne temperature. Sedanji rekord je 38,7 stopinje Celzija, ki so jih namerili v univerzitetnem mestu Cambridge blizu Londona leta 2019, ko je vročinski val zahteval več kot 1600 življenj. Meteorologi pravijo, da je 80-odstotna verjetnost, da bodo v ponedeljek, bolj verjetno v torek, namerili do 40 stopinj, in 40-odstotna verjetnost, da bo nov rekord celo več kot 40 stopinj. Najbolj vroče bo na jugovzhodu Anglije, vključno z Londonom.

Odpovedane operacije, zaprte šole

V delih državnega zdravstva so odpovedali za danes in jutri predvidene operacije, mnoge šole bodo ali zaprte ali pa bodo odprte samo dopoldne. Predvidevajo tudi težave v prometu, posebno železniškem. Britancem svetujejo, naj danes in jutri ne potujejo z vlaki. Številne vožnje utegnejo odpovedati, vsi pa bodo vozili počasneje zaradi bojazni, da bo visoka vročina ukrivljala tirnice. Težave napovedujejo tudi v cestnem prometu, ker utegne priti do zastojev zaradi topljenja asfalta. Britancem pristojni svetujejo, naj bodo doma in naj ne potujejo nikamor, če to ni res nujno. Tudi na obalo ne, kar bo zanesljivo naredilo zelo veliko Otočanov, ki se vedno veselijo vročine, a se ji večina ne zna prilagoditi in si ne predstavljajo, kako vroče je, kadar je 40 stopinj. Zaradi zanesljivega povečanja porabe predvidevajo tudi težave pri oskrbi z elektriko in vodo, ki so se ponekod že začele. Najbolj pa se bojijo povišanega pritiska na državno zdravstvo, ki je že zdaj v težavah zaradi z vročino povezanih bolezni, kot sta vročinska izčrpanost in sončarica – ob vse večjem številu bolnikov s covidom, ki ga ima trenutno vsak 18. Otočan. Še prejšnji teden ga je imel vsak 25., teden prej vsak 30.

Nekdanji glavni vladni znanstveni svetovalec David King pravi, da zaradi ekstremne vročine v ponedeljek in torek pričakuje do 10.000 dodatnih smrti. »Smo država z razmeroma visoko zračno vlažnostjo. Visoka zračna vlažnost in visoke temperature (to so preprosto povedano tiste, ki so višje od telesne temperature) so nevarna kombinacija. Če boste na prostem, celo v senci, pri 40 stopinjah Celzija in ob 80-odstotni vlažnosti, ne boste prav dolgo živeli, ker se enostavno ne morete znebiti odvečne toplote,« je opozoril profesor King, ki je zagovarjal celo uvedbo dvodnevne vročinske karantene.

Johnson pa je imel zabavo

Ministri so sklicali že dva izredna sestanka Cobre, organa, ki usklajuje odziv vladnih teles na izredne razmere, pa naj gre za naravne nesreče ali mednarodne krize. Odhajajoči premier Boris Johnson je na udaru kritik, ker se ju ni udeležil. Mnoge je to spomnilo, da se med pandemijo ni udeležil petih zasedanj Cobre. Kje je? Hladi se v podeželski premierski rezidenci Chequers, kjer je imel sinoči – kaj drugega kot – še eno zabavo. Tokrat poslovilno. Opozicija ga ostro kritizira, češ naj se takoj poslovi, če ne namerava več delati. Poslovil naj bi se 5. septembra, ko bo znano, kdo bo prevzel krmilo konservativne stranke in avtomatično tudi krmilo vlade.